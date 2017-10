Svoju filozofiu sa mu darí vštepiť hráčom aj na Britských ostrovoch. Španielsky kormidelník Josep Guardiola (46) sa v Manchestri City rozhodol pre zaujímavý krok voči legionárom. Zahraničné hviezdy sa musia povinne učiť angličtinu a koncom decembra ich neminie skúška.

Guardiola myslí v klube na každý detail: Zahraničné hviezdy musia do školy, čakajú ich skúšky

V snahe priniesť úspech na Etihad stadium sa precízny španielsky kouč zameral na každý detail. A vôbec mu nestačí, že jeho zverenci sú s prehľadom prví v tabuľke Premier League či naposledy zdolali silný Neapol v Lige majstrov. Legionári sa musia učiť tunajší jazyk. Bez odvrávania a všetci do nohy. To sú rozkazy pre nové akvizície Manchestru City.

Túto novinku prezradil médiam argentínsky obranca Nicolas Otamendi. „Sme nútení mať spoločnú večeru ako jeden tím po každom zápase. „Pep“ je veľmi náročný, aby sa dodržiaval tento model a ešte na študovanie angličtiny. Chce, aby každý hráč rozumel jazyku. V decembri by sme mali mať aj skúšky z anglického jazyka. Neostáva nám nič iné len chodiť študovať a potom uspieť na teste.“

Najlepšou odpoveďou na rôzne novátorské počiny Guardiolu sú výsledky a úžasná hra jeho hráčov. V domácej Premier League nasúkali za 8 zápasov 29 gólov, čo im zaručuje líderskú pozíciu v tabuľke. V Lige majstrov je to ešte suverénnejšie predstavenie, z troch duelov plných počet 9 bodov a skóre 8:1. To veru nepotrebuje ďalší komentár.

Rovnaký princíp sa využíva aj v našich slovenských končinách, no bez hrozby rôznych skúšok. Zahraniční hráči majú slovenské lektorky, ktoré ich učia náš ťažký jazyk. „Pre rýchlejšiu adaptáciu je to nevyhnutná vec, to neplatí len vo futbale,“ povedal ešte na začiatku pôsobenia v MŠK Žilina „slovenský Guardiola“ Adrián Guľa.