Futbalový svet v šoku: Talentovaného hráča našli mŕtveho doma!

Mal 15 rokov a našliapnuté za kariérou profesionálneho futbalistu. Tvrdia to jeho súčasní aj bývalí tréneri s dôvetkom, že nikto nepracoval tvrdšie ako Jordan. Mladého futbalistu našli mŕtveho doma, príčiny smrti však zatiaľ nie sú známe.

„Prišiel k nám ako 8-ročný, okamžite na sebe začal pracovať. Vždy bol ten hráč, ktorý sa chcel neustále zlepšovať. Vedel už v ranom veku, že raz chce byť futbalista. Bolo nám jasné, že bol na ihrisku niečím špeciálnym, jeho túžba bola to, čo ho odlišovalo od ostatných. Sledoval som jeho progres, aj potom, ako od nás odišiel tam, kde mal šancu sa stať profesionálom,“ povedal o Jordanovi Wayne Hurst, ktorý ho trénoval v Chadderton Parku.

„Bol to tvrdý pracant. Nikto na tréningu nepracoval tvrdšie ako on. Chcel byť najlepší. Rád sa smial, ale nie na ihrisku, tam sa sústredil len na futbal.“

„Vždy sa smial. Bolo to jeho odhodlanie, čo mi udrelo do očí. Bol predurčený stať sa skvelým profesionálnym futbalistom. Na ihrisku doslova preletel okolo protihráčov s loptou prilepenou na kopačkách. Potom už len skóroval, robil to tak 20 až 30-krát za sezónu,“ pridal Jordanov mládežnícky tréner Mark Jones.

Jordan Moseley zomrel zatiaľ z nezistených príčin. Foto: Twitter

Paul Lodge, riaditeľ Accringtonu, kde Jordan pôsobil, povedal, že pre celý klub bola smrť talentovaného futbalistu obrovským šokom. „Bol to hráč, ktorého každý tréner miloval. Bol to hráč, o ktorom sme vedeli, že má budúcnosť. Sme v šoku a vieme, že sa musíme poriadne starať o našich hráčov, ak niečo potrebujú.“

„Môžete byť naštvaní za výsledky a za prehry, no potom sa stane niečo takéto. Je to miliónkrát horšie,“ dodal šéf Stanleyho akadémie John Coleman, kde Jordan pôsobil. Smrť 15-ročného talentu obmäkčila aj srdce futbalového búrliváka Joeyho Bartona, ktorý Jordanovi poslal odkaz do neba prostredníctvom sociálnej siete. „Správy o smrti mladého Jordana mi trhajú srdce. Myšlienkami som v týchto ťažkých chvíľach s jeho rodinou a kamarátmi.“