Futbalový supertalent prešiel z Oravy až do Marseille: Prsty v tom má aj Mourinho

Má 16 rokov, plynule ovláda dva svetové jazyky a o pár sezón ho možno uvidíme nastupovať za slovenskú futbalovú reprezentáciu. Dominik Topoľský je veľký talent, veď na pozícii stredopoliara hrával za akadémiu anglického Fulhamu a momentálne je v slávnom Olympique Marseille. Priateľskí rodičia nám porozprávali, ako sa z Námestova dostali až na Azúrové pobrežie.

Všetko sa začalo, keď hlava rodiny Július Topoľský pracoval v Londýne a syn za ním prišiel cez letné prázdniny. „V špedičnej spoločnosti som robil hlavne nočné služby, cez deň sme si chodili zahrať tenis a futbal. Navštevoval aj komerčné kempy londýnskej Chelsey a Arsenalu,“ rozhovoril sa Dominikov otec. Potom prišla kríza a pán Topoľský sa musel vrátiť na rok na Slovensko.

O rok si našiel zamestnanie v metropole Veľkej Británie opäť – v štátnej pošte. „Dominik veľmi chcel ísť so mnou a hrať tam futbal, to mal deväť rokov. S manželkou sme si povedali, že je to dobrá príležitosť a aspoň sa naučí dobre po anglicky,“ vysvetľoval otec. Začiatky neboli úplne hladké. „Chvíľku trvalo, kým som pochytil angličtinu. Podobne to bolo aj s kamarátmi,“ priznal Dominik. „Občas sa aj pobil a keď hrali futbal, súboje o loptu bral vážne. Tak som bol párkrát na pohovore u riaditeľa školy. Rýchlo sa však oťukal a o rok už bol predsedom triedy,“ usmial sa pán Július.

Domik sa presadil aj v akadémii anglického Fulhamu. Foto: archív D.T.

Prihlásili ho aj do miestneho futbalového klubu. „Hrával prvú z ôsmich divízií. Deväťroční chlapci majú osem divízií! Predstavte si to množstvo mladých hráčov, kluby majú problém ustriehnuť, aby im neušiel nejaký talent. Dominika pozvali do elitného kempu Chelsey, to bol výber futbalistov z okolia. Hrávali za svoje kluby a raz za týždeň za nich,“ pokračoval.

30-sekundoví skauti „Vo Fulhame bol šéf skautingu, ktorý chodil všade s dáždničkom a rozhodoval o tom, či s talentovaným futbalistom podpíšu kontrakt, alebo nie. Volal sa John O'Brien. Povedal mi, že potrebuje pol minúty až minútu na to, aby vyniesol verdikt. V Olympique Marseille bol jeden podobný. Povedal som mu svoju skúsenosť s Johnom a spýtal sa, či aj on pracuje len minútku. Odvetil: ,Mne stačí aj 30 sekúnd.ʻ Našťastie, Dominik obom padol do oka,“ zaspomínal si na kuriózne momenty Július Topoľský.

Okolité elitné akadémie sa o šikovného futbalistu z Oravy zaujímali a ponúkali mu kontratk. „V aute som ich vozil niekoľko,“ smial sa otec. „Akurát Chelsea sa nejak nevedela rozhýbať. Potom sa ozvali z Fulhamu, čo sme mali tiež blízko domu, a tak sme to napokon zobrali,“ priblížil pán Július . S jeho synom podpísali štvorročný kontrakt. Dostal plné štipendium na súkromnej chlapčenskej škole, hrával za Fulham a mal tam výborné zázemie v podobe tréningových podmienok i regenerácie. „Nedostali sme žiadne peniaze, ako si možno niekto myslí, podmienkou bolo len dodržanie zmluvy, že bude hrávať za Fulham,“ zdôraznil.

Do Londýna za nimi potom prišli aj Dominikova staršia sestra Simona a mama Dagmar, ktorá si našla prácu vo firme na oddelení logistiky. Mladému futbalistovi sa darilo v škole aj na ihrisku. Keď však A-tím Fulhamu vypadol z Premier League, zmenili sa podmienky v celom klube, a to k horšiemu. Topoľskí dostali možnosť bezplatného rozviazania kontraktu.

Otec Július (vpravo) a mama Dagmar sa tešia z futbalových i školských výsledkov svojho syna. Foto: Plus JEDEN DEŇ/Martin Domok

„Simonke sa v Anglicku veľmi nepáčilo a chcela ísť do Francúzska na rok na študijný pobyt. S manželkou sme si potom povedali, či by sme nešli aj my. Obe deti sa nám naučia aj druhú reč, môže im to len prospieť,“ opísal pán Topoľský vtedajšiu úvahu. Dominik hrával vo Fulhame so synom slávneho futbalového trénera Josého Mourinha, ktorý momentálne koučuje Manchester United. „José mladší je brankár, rozprával som sa s jeho šoférom. O akadémiách toho vedel pomerne dosť. Vravel, že ak do Francúzska, tak na juh – buď do Marseille, alebo Montpellieru. Potvrdil nám to aj Dominikov osobný tréner Bal Singh. Všetko to do seba pekne zapadlo,“ priblížil, ako sa napokon ocitili v mestečku Cassis na Azúrovom pobreží.

Individuálne tréningy s top trénerom Topoľskí sa spriatelili s Balom Singhom, ktorý pracuje ako renomovaný osobný tréner. Lekcie dával aj Dominikovi. „Bola to obrovská drina, mal asi 5-tisíc dotykov s loptou a trvalo to dve-tri hodiny. Chodievali sme tam každú sobotu, dával mu hodiny zadarmo. Potom nasledoval charitatívny zápas s mentálne chorými deťmi. Bola to výborná škola futbalu i života, aby človek zostal nohami na zemi,“ vyzdvihol otec Július.

V roku 2014 sa teda presťahovali do mestečka Cassis. Dominik začal chodiť do školy a vzali ho aj do futbalovúho klubu ASPTT Marseille. Talentovaný záložník sa tam dlho nezdržal, už v januári prestúpil do slávneho Olympique, kde taktiež patrí k oporám mužstva. Akurát ho trocha mrzí, že 17-ročná sestra sa odsťahovala späť na Slovensko, cnelo sa jej za kamarátkami.

„Nájom je tu pomerne drahý, takže treba makať, ale s manželkou sme si zohnali prácu takmer ihneď. Jazyk sme ovládali obaja, štátnicovali sme z francúzštiny,“ pokračoval pán Topoľský. „Je tu nádherne, 300 slnečných dní za rok. Aj starí rodičia a kamaráti za nami radi chodia na návštevy,“ doplnila pani Dagmar.

Dominik má v klube mládežnícku zmluvu, ktorá mu vyprší v júni 2018. „Buď potom podpíše profesionálny kontrakt, alebo sa stane voľným hráčom. Šance má vraj veľmi dobré, ale sú aj iné tímy. V každom prípade chceme, aby si vo Francúzsku dokončil strednú školu,“ naznačili otec priority. „Má výborný priemer,“ dodala hrdá mama. Ak raz syna uvidia, ako nastupuje na zápas profiligy, bude to len krásny bonus. V slovenskej reprezentácii to dotiahol už na člena kádra mužstva do 17 rokov.

Rozhovor s Dominikom čítajte v stredajšom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ