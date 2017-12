Nový model najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku priniesol náboj pre fanúšika i kluby. Po poslednom jesennom 19. kole zanalyzoval pre Plus JEDEN DEŇ pozitíva i negatíva Fortuna ligy známy odborník Ladislav Borbély (62).

PLUSY

1. Suverénna Trnava

„Neočakával som také suverénne postavenie Trnavy. Zrejme je to vizitka trénera, ktorý s obdobným materiálom dokázal spraviť senzačný výsledok. El Maestro prišiel ako čistá horská futbalová bystrina, ktorá tečie stále dole a môže sa napojiť na veľkú futbalovú rieku. Je kandidátom na titul.“

2. Herný systém

„Vypracovala sa kvalita v podobe šesť či sedem mužstiev. Je veľká šanca získať pre kluby miestenku do Európy, aby náš ligový futbal bol konfrontovaný na medzinárodnom poli. Kvalitu môžeme zvýšiť len účasťou v skupinovej fáze európskych pohárov.“

3. Žralok Dunajská Streda

„Želám si, aby sa rozbehli projekty lokálneho charakteru ako Dunajská Streda. Dokázali vygenerovať ekonomický prúd a stvorili podľa mňa najkrajší štadión na Slovensku. Cesta pre ostatné kluby s ambíciou vážne pracovať s futbalom ako firmou.“

Ladislav Borbély Foto: tv joj

MÍNUSY

1. Nevyrovnaní favoriti

„Od začiatku sezóny boli mojimi favoritmi na titul Žilina a Slovan, o to viac som prekvapený, akú nestabilnú výkonnosť ponúkajú. Úprimne, pri Slovane ma to až tak neprekvapuje, no príchodom Ševelu smerovanie za titulom bude mať konkrétne kontúry. Žilina má stabilizované prostredie, herný systém, no po predaji medzinárodne zaujímavých hráčov treba mať veľkú trpezlivosť s mladými hráčmi, čo súhlasím s trénerom Guľom. U týchto mladíkov je najväčší problém stabilita výkonnosti, inak si neviem vysvetliť, ako môžu vyhrať v Trnave 3:0 a potom prehrať v Trenčíne 2:5 či predtým v Senici 1:4. Vyzerá to tak, akoby hráči Žiliny nechceli titul, lebo tieto výkonnostné rozdiely sú ako tropické slnko a hneď za ním hurikán, čo rozhodí všetko pozitívne.“

2. Sklamanie z východu

„Najviac ma sklamali Prešov a Michalovce. Zrejme ekonomické okolnosti na východe republiky ovplyvňujú efektívne fungovanie futbalu v kluboch. Na východe nemáme jeden normálny štadión, no vážny ligový štadión nemajú ani v Michalovciach. Pre dobré zdravie nášho futbalu by mali byť v lige zastúpené bašty na východe, napríklad Košice...“

3. Strašiakom druhá liga

„Nikto nebude chcieť vypadnúť z druhej šestky. Druhá liga po rozdelení stratila výkonnostnú váhu a bude chvíľu trvať, kým sa vráti do kvalitného režimu. Nechcem ju však príliš zhadzovať, lebo Nitra ako nováčik hrá dôstojnú úlohu vo Fortuna lige.“