Futbalisti nórskeho Lillestrømu mali obrovský dôvod na veľkolepé oslavy. Po desiatich rokoch totiž vyhrali národný pohár. Nie všetci si však triumf užívali jednotne. Pri bujarých oslavách šokoval svojim výstrelkom obranca Aleksander Melgalvis Andreassen (28).

Ten pred zaplneným námestím fanúšikov úplne nahý strkal svoj pohlavný orgán do víťaznej trofeje. Za svoje správanie by sa vraj mal ospravedlniť kráľovi.

Oslavy titulov sú vždy silný emočný zážitok. Správanie je neraz nekontrolovateľné, či spontánne. Po celosezónnej drine príde zaslúžená odmena. Tú si vyslúžili futbalisti Lillestrømu, ktorí vo finále nórskeho pohára zdolali Sarpsborg 3:2. Nór Andreassen to však poriadne prehnal. Jeho spoluhráči na pódiu len neveriacky sledovali, čo robí.

Aleksander Melgalvis Andreassen oslavoval získaný pohár vskutku originálne. Foto: Twitter

Jeho chovanie odsúdilo viacero ľudí. Kritiku mu za jeho nahé radovánky uštedrili zástupcovia nórskeho futbalového zväzu. „Vyhrať pohár je veľká vec a samozrejme by sa to malo osláviť. Ale určite je to možné urobiť iným spôsobom, ako strhať svoj penis do víťazného pohára. Treba prejaviť trochu viac rešpektu. Som si ale istý, že od Melgalvisa to nebolo úmyselné, ale bez ohľadu na, to bolo to zlé," povedal Yngve Haavik, riaditeľ pre komunikáciu.

Skúsený obranca si dokonca zavaril na problém. Podľa miestnych médií by sa mal ospravedlniť samotnému nórskemu kráľovi. „Včera som sa pozdravil s kráľom, dnes by som sa mu však mal ospravedlniť. Viem, že som to tak trochu prehnal. Nemyslím si však, že to videl. Našťastie nemá internet alebo sociálne siete,“ prezradil s úsmevom hriešnik Andreassen.