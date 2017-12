Slovenská futbalová enkláva v tureckom Trabzonspore drží spolu na ihrisku aj mimo neho. Dôkazom je aj iniciatíva najmladšieho zo štvorice reprezentantov Matúša Bera (22). Deťom spoluhráčov Jána Ďuricu (35), Tomáša Hubočana (32) a Juraja Kucku (30) pripravil mikulášske prekvapenie so šarmantným čertom, ktorého zahrala Berova priateľka Klaudia.

Trabzonspor ťahá v tureckej Super Lig šnúru troch výhier za sebou a v tabuľke vyskočil už na 8. miesto. Slovenský štvorlístok Ďurica, Hubočan, Kucka a Bero si výsledkovú pohodu preniesli aj do rodinného života, keď svojim ratolestiam priniesli do Turecka kus domova a zorganizovali im mikulášsku párty. V hlavnej úlohe sa predviedol najmladší z partie Matúš Bero s priateľkou Klaudiou.

„Oslovila nás Lenka (Magdaléna Šebestová – pozn. autora), či nespravíme deťom Mikuláša. S priateľkou sme obaja akčné typy, takže sme sa na to dali. Bolo to zábavné a musím povedať, že moja Klaudia podala excelentný výkon. Všetci sme si to užili a sám som netušil, akého čerta mám doma,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Matúš Bero.

Aj keď Hubočanove dvojičky Šimon a Adam sa pri pohľade na čerta rozplakali, štedrý Mikuláš všetko uhasil. „Spravili sme radosť deťom mojich kamarátov, to je najdôležitejšie,“ dodal turecký deduško s bradou.