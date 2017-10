FOTO Priznanie syna Pavla Demitru (†36) : Chcem byť ako tento hráč!

Má za sebou úspešnú premiéru v slovenskej futbalovej reprezentácii do 15 rokov. Lucas Demitra (14) na svoj prvý zápas v národnom drese nikdy nezabudne. Bol totiž víťazný. Aj keď nehrá hokej ako jeho slávny otec, má veľké plány a presne vie, kam to chce dotiahnuť.

Po prípravnom zápase, v ktorom Slovensko vyhralo nad Švajčiarskom 3:1, tréner Peter Štefaňák pochválil svojich zverencov. No Lucas Demitra, syn nášho zosnulého kapitána Pavla Demitru, pridal aj slová sebakritiky.

Na trávniku patril Lucas medzi najlepších hráčov. Foto: Tony Štefunko

„Mohlo to byť aj lepšie, najmä smerom dopredu. Švajčiari sú však siloví hráči, ťažšie sa s nimi hrá, ale podstatné je, že sme ich ustrážili a vyhrali,“ vyhlásil po zápase Lucas. Aj keď koketoval ako malý aj s hokejom, zvíťazil napokon futbal.

A má smelé plány.„Chcel by som to dotiahnuť až do reprezentácie nášho A-mužstva. Veľmi sa mi z našich futbalistov páči Hamšík, chcel by som byť ako on,“ vyhlásil mladý Demitra.

2004 Hamšo už dlhé roky odvádza skvelú prácu za Slovensko Foto: archív

Zdá sa, že okrem talentu zdedil po otcovi aj iné danosti. „Pridávam si aj niečo navyše, s chalanmi si chodíme zahrať aj mimo tréningových plánov. Futbalu venujem všetok čas,“ prezradil Demitra mladší.

Podporuje ho v tom aj mama Majka, ktorá sa stará o servis okolo. „Najradšej mám od nej kačku s lokšami a kapustou. Ale pred zápasom to nejem. Dám si rád aj palacinky a koláče od babky,“ dodal Lucas.

S kamošom Tomíkom

Okrem Lucasa Demitru je ďalším známym hokejovým menom v našej futbalovej reprezentácii do 15 rokov Tomík. Félix je syn majstra sveta z Göteborgu – Róberta. „Dobre, že je tu, rozumieme si a sme dobrí kamaráti,“ povedal Lucas Demitra.