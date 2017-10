FOTO Portugalská kráska po vášnivej noci s Ronaldom: Cítim sa zneužitá!

Tak toto je gól! Ak si niekto myslel, že futbalová hviezda Cristiano Ronaldo (32) je skrotený, tak sa pravdepodobne mýlil. Aj keď spolu s krásnou priateľkou Georginou Rodriguezovou čakajú dieťa, tak sa objavila správa, že slávny hráč si užil s inou. Aspoň tak to tvrdí portugalská kráska.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Ronaldo zbiera milenky tak rýchlo ako víťazné trofeje. Kvôli zástupom prsnatých krások obdareným aj na sedacích častiach tela sa mu mal rozpadnúť dlhoročný vzťah s ruskou topmodelkou Irinou Shayk. Jeho momentálna priateľka Georgina to však urobila rafinovanejšie. Vernosť Portugalca pri svojom boku sa snaží udržať dieťaťom.

Ani to sa jej vraj nepodarilo. Španielsky magazín TV Giua vyšiel do sveta so šokujúcimi informáciami. Ronaldo mal tehotnú priateľku podviesť s portugalskou kráskou z reality show Natachou Sofiou. A tak dlho sa už neozvala žiadna bokovka Cristiana, až sme si mysleli, že chlapec sa pri tehotnej láske vpratal do kože.

Ronaldo momentálne žije s tehotnou priateľkou. Foto: Getty Images

Natacha poslala Ronaldovi pár pikantných fotografií prostredníctvom Instagramu. Myslela si, že najlepší futbalista planéty sa nechytí. Návnada zabrala a po niekoľkých horúcich správach sa stretli v jednom z madridských hotelov. Ich stretnutie sprevádzalo intenzívne bozkávanie a namierili si to rovno do izby. „Strávili sme spolu vášnivú noc. Ráno mi dal dokonca 300 eur na taxík domov,“ opísala Sofia.

Ambiciózna Portugalčanka sa už možno videla, ako prebaľuje jeho deti a bozkáva ho pri oceňovaní najlepšieho hráča sveta. Prišla však ľadová sprcha. Po noci posteľových radovánok si ju Ronaldo zablokoval na sociálnych sieťach a prerušil akýkoľvek kontakt. „Nikdy sme už spolu nehovorili. Cítim sa zneužitá,“ priznala hviezda reality show, ktorá sa svojou výpoveďou pravdepodobne klenotu Realu Madrid pomstila. Našťastie pre CR7 Natacha to nemá ako dokázať. No jeho fanúšikom sa tieto správy určite nepáčia.