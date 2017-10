FOTO Najsexi rozhodkyňa sveta šokuje: Páčia sa mi chlapi, keď robia TOTO!

Poriadna sexica píska futbal v ruskom Krasnojarsku na Sibíri. Ako priniesol nemecký Bild, zatiaľ to je v prvej ženskej lige a v tretej medzi mužmi. Ekaterina Kostyunina (21) má za sebou už aj niekoľko pohárových vystúpení a jej cieľom je stať sa profesionálkou.

Vzhľadom na to, že je skutočne sexi má na instagrame až 78500 obdivovateľov. Tých však nezaujímajú ani tak jej výkony na trávniku, ako jej fotky – v bikinách, obtiahnutých šatách a s vysokými čižmami v posteli.

Ak by dostala ponuku od Playboya, tak by nad ňou uvažovala. Foto: Facebook

„Pri zápasoch sa mi stáva, že sa chcú fanúšikovia so mnou odfotiť alebo ma požiadajú o autogram. Občas mi aj napíšu a opýtajú sa, kedy a kde pískam. Či tam však naozaj potom prídu, to už neviem. Ale od hráčov dostávam komplimenty. So sprostými poznámkami som sa však zatiaľ nestretla,“ tvrdí Ekaterina.

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Udržuje sa tak, že chodí do fitnescentra a pestuje jogu. Futbal už nehrá. „To som robila do 13 rokov. Ale pred troma rokmi som dostala ponuku pískať. Baví ma to a tak som tu. Snívam však o tom, že by som sa stala profesionálnou rozhodkyňou. Páči sa mi, keď muži tancujú podľa mojej píšťalky,“ priznala. Kvôli tomu je ochotná vzdať sa aj kariéry modelky. Nie však celkom. „Playboy ma ešte neoslovil, ale keby prišla ponuka, určite by som o nej vážne premýšľala,“ dodala.