Desivé rozprávanie známej futbalistky: Takto ma chcel znásilniť reprezentant!

Prehovorila o strašnom zážitku. Blonďavá futbalistka Alexandra Nordová sa pripojila ku kampani, kde sa ľudia môžu zdôveriť s tým, že ich niekto sexuálne obťažoval. Mladá Švédka ukončila po rokoch mlčanie a priblížila, ako ku otrasnému činu prišlo. Podľa jej slov sa ju pokúšal znásilniť nemenovaný futbalový reprezentant.

Krásna Alexandra sa mala zobudiť v hotelovej izbe v Londýne, po tom čo ju tam mal zaviesť jej partner z minulej noci. Tú strávila v bare, kde sa stretla s istým futbalistom. Ten sa mal podľa jej slov chváliť tým, kto je a koľko má peňazí. „V bare mi ukazoval cez google, kto je,“ priblížila Nordová.

Práve vtedy sa začalo to, na čo by Švédka najradšej zabudla. Po príchode do hotela sa domáhala svojej izby, no futbalista si vypýtal od nej identifikačný preukaz. „Zrejme preto, aby sme boli len na jednej izbe a neboli dôkazy o tom, že bol na hoteli. Viem len, že na recepcii mával s peniazmi,“ napísala Alexandra.

Krásna Švédka porozprávala zážitky z hororovej noci. Foto: Instagram

Tá sa ráno zobudila na izbe, kde bola už sama a bola nahá. „Snažil sa mať so mnou pohlavný styk. Naše tela bol tak blízko seba, že to prekračovalo všetky medze a nikdy by som to nedovolila. Nemala som na spodnej časti tela oblečenie. Nepamätám si však, ako ďaleko zašiel,“ opísala chvíle hrôzy mladá futbalistka, ktorá vtedy pôsobila v Queens Park Rangers.

Každá žena by v takej chvíli bola bezradná, čo potvrdila aj futbalistka: „Prvá vec, na čo som myslela, bolo, aby som sa dostala preč. Hanbila som sa, ale bola som aj nahnevaná. Chcela som vypadnúť z hotela a odišla som v roztrhaných pančuchách, čo videli aj na recepcii. Zavolala som si taxík a išla domov,“ zaspomínala na osudnú noc.

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Prečo s tým však Švédka nevyšla von skôr, a prečo neukázala prstom na toho, kto sa ju mal pokúsiť znásilniť? „Zistila som dokonca, že má manželku...Hlavne som bola v novom prostredí, nemala dostatok dôkazov, a nevedela, čo si môžem v Londýne dovoliť,“ vysvetľuje Alexandra Nordová, ktorej príbeh zverejnili anglické médiá. „Bola som hlavne taká zahanbená, že som sa rozhodla, že to nikomu nepoviem,“ dodala Nordová, ktorá sa nakoniec o nepríjemnom incidente rozhodla prehovoriť v kampani #metoo.