Kam sa hrabe Weiss? Nedávna aféra okolo nášho futbalistu Vladka Weissa je dobre známa, no je to nič oproti českému talentovanému hráčovi Alešovi Čermákovi. Ten v máji havaroval, keď šoféroval opitý a skoro zomrel, no vyviazol len s podmienkou a môže znovu jazdiť!

Čermák je už od novej sezóny hráčom Plzne. Foto: profimedia.sk

Český futbalový talent šoféroval opitý a takmer zhorel: Z verdiktu súdu sa vám zastaví rozum!

Nehoda sa stala neďaleko Prahy, keď Čermák nezvládol riadenie a narazil. Následne v aute takmer zhorel. Až potom sa ukázalo, že si sadol z volant pod vplyvom alkoholu. Najprv mu hrozilo väzenie až do výšky troch rokov. Čítajte viac Najlepší strelec Fortuna ligy zažíva veľkú pohodu: Už kope aj za syna! Čermák, ktorý pôsobí v Plzni, sa za všetko ospravedlnil a svoj počin oľutoval. Podľa jeho výpovede sa to udialo tak, že popíjal po ceste zo zápasu v autobuse. Následne si chcel privolať taxík, ale pri štadióne pražskej Sparty, kde vtedy hrával, žiadny nebol. Tak sa rozhodol, že sa odvezie sám. "Bolo to zlyhanie," sypal si talent popol na hlavu. Čítajte viac Guardiola myslí v klube na každý detail: Zahraničné hviezdy musia do školy, čakajú ich skúšky Po poslednom zápase v minulej sezóne prišiel český talent takmer o život. Foto: Profimedia.sk Verdikt súdu tak znie takto: Čermák dostal podmienku na 18 mesiacov, ktorú keď poruší, hrozí mu nepodmienečný trest. Aj napriek tomu, že šoféroval opitý, môže si sadnúť za volant a zaplatí pokutu vo výške 160-tisíc českých korún. Futbalista bol so svojím obhajcom s rozhodnutím spokojný.

