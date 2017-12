Hrával za slávne mužstvá. Tomáš Ujfaluši (39) patrí k najúspešnejším a najbohatším českým futbalistom všetkých čias. S úspechmi a peniazmi pochopiteľne stúpa záujem verejnosti a najmä žien. V jednej z televíznych relácií prezradil, že zlatokopku vie rozpoznať na sto honov.

Ujfaluši patrí k najlepším českým futbalistom v histórii. Počas aktívnej kariéry hrával za Hamburg, Fiorentinu či slávne Atlético Madrid. Za ten čas si vybudoval veľké meno. O pozornosť záujem určite nemal. Tú vzbudzoval najmä u žien.

Viaceré boli také, že išli len za peniazmi. Ako to je dnes?„Už také nestretávam," povedal bývalý skvelý obranca v relácii Česká ulička stanice Digi TV. Na takzvané zlatokopky má, ako sám priznal, doslova nos.

Tomáš Ujfaluši ostal aj po rozvode so svojou exmanželkou Kateřinou v kontakte a sú podľa jeho slov priateľmi. Foto: profimedia.sk

Odhaliť ich mu nerobí problém. „Myslím, že by som to dokázal. Stačilo by mi prehodiť pár viet a urobil by som si názor. Ale vieme, že ženské sú špekulantky a prefíkané. Takže ak by ste narazili na naozaj dobrú zlatokopku, tak by to bolo naozaj ťažké,“prezradil s úsmevom.

Futbalisti, ktorí sú pri peniazoch, sú známi tým, že míňajú obrovské sumy. Zväčša na vlastnú potrebu alebo hýčkajú darčekmi svoje partnerky či blízkych. To však nie je prípad rodáka z českého Rýmařova. „Nejaké ženy som mal, ale vždy som si to robil podľa seba. Ak som im niečo kúpil, tak kvôli tomu, že som chcel a nebol tam žiadny tlak z jej strany. Bol som ale taký, že som toho veľa nekupoval,“ povedal Ujfaluši skromne.

