Len veľmi málo slovenských futbalistov sa môže pochváliť, že slávnemu Celticu Glasgow strelili gól. Jeden z nich je Martin Mikulič, ktorému sa to podarilo pred dvanástimi rokmi v drese Petržalky, keď Artmedia nastúpila na Tehelnom poli v 2. predkole Ligy majstrov proti škótskemu klubu a vyhrala 5:0. Mikulič si zaspomínal aj na trénera Vladimíra Weissa, ktorý bol strojcom celého úspechu.

Od veľkolepého víťazstva tímu z pravého brehu Dunaja nad Celticom už síce ubehlo tucet rokov, no slovenskí fanúšikovia na pamätný augustový večer z roku 2005 spomínajú doteraz. Pre Mikuliča sú spomienky naň o to krajšie, že sa oň jedným gólom sám pričinil. "Čo sa týka gólu a situácie, ktorá mu predchádzala, ani neviem, ako som sa tam objavil. Z ľavej strany som dostal ťažkú prihrávku od spoluhráča Tchuřa, loptu som si prebral po osi noha, koleno, noha, otočil som sa k bránke a so zatvorenými očami som vystrelil. Tréner nás totiž vždy nabádal, aby sme strieľali, a tak som ani nerozmýšľal, že kam loptu pošlem, a ako ju umiestnim. Slovenskému stopérovi v službách Celticu Stanovi Vargovi prešla pomedzi nohy, čo s jedným kamarátom nazývame, že som vystrelil na neprízvučnú dobu a lopta napokon skončila v bránke," zaspomínal si 32-ročný Mikulič na svoj najhviezdnejší okamih v kariére v televíznom štúdiu TABLET.TV.

V predkolách Ligy majstrov vyradili zverenci Vladimíra Weissa okrem Celticu Glasgow aj kazašský Kajrat Almaty so srbským Partizanom Belehrad a mohli sa tešiť z postupu do skupinovej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. V nej im žreb prisúdil za súperov Inter Miláno, Glasgow Rangers a FC Porto, proti "chlapcom" z Petržalky zrazu stáli Luis Figo, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Adriano či Ricardo Quaresma.

Martin Mikulič prežil v petržalskom klube úspešné roky pod taktovkou Vladimíra Weissa. Foto: TASR

"Na každý jeden duel som sa veľmi tešil, bola to pre mňa motivácia. Zrejme som si vtedy ani až tak neuvedomoval, proti komu hrám, možno dnes by sa mi tie kolená triasli. O nejakom strachu teda nemôže byť reč, práveže sme sa viezli na vlne eufórie a každý jeden zápas sme si dokonale užívali," pokračoval Mikulič, ktorý mal v tom čase ešte len 20 rokov.

V histórii futbalu nosili číslo 10 zväčša top hráči, ako napríklad Pelé s Diegom Maradonom či v súčasnosti Lionel Messi. V slávnej ére Petržalky ho mal na drese práve Mikulič. "Keď nás spoločne s Danom Hošekom vytiahol tréner Weiss ako sedemnásťročných z dorastu k mužom, boli voľné už len čísla 14 a 10. Janko Beniak, ktorý v tom čase v petržalskom klube pracoval a dnes je kustód pri seniorskej reprezentácii, dlho nad tým nerozmýšľal a jednoducho nám tie čísla pridelil. Ale nepopierateľne tam určite nejaké kvality boli," vysvetlil Mikulič, ktorý je trénerovi Weissovi vďačný za veľa, no s odstupom času priznal aj to, že sa ho dlho bál: "Mal som z neho veľký strach. Keď náhodou išiel v útrobách štadióna po chodbe, tak som hľadal prvé dvere, za ktorými sa schovám. A keď niečo povedal, tak u mňa to neplatilo na sto percent, ale asi na dvesto."

Foto: Getty Images

Po odchode majiteľa Ivana Kmotríka do konkurenčného Slovana to išlo s Artmediou dolu vodou. "Nikdy som sa s tým nevedel stotožniť. Vždy som si totiž bral za príklad takých hráčov, ako boli Ryan Giggs v Manchestri United alebo Raúl González v Reale Madrid, jednoducho takých, ktorí sa stotožnili s tímom, s filozofiou klubu a boli mu oddaní až do poslednej chvíle. Ja osobne som bol takisto stotožnený s Petržalkou, vyrastal som tam, odmalička som si obliekal jej dres, čiže som si vedel predstaviť, že hráčsku kariéru ukončím práve tam. Zrazu však nastal koniec, čo bol pre mňa obrovský šok a neraz som si v duchu kládol otázku, ako je to vôbec možné...," zamyslel sa Mikulič.

V roku 2011 prestúpil do druholigového Senca, po štyroch rokoch sa vrátil do Petržalky. Tá sa medzičasom zmenila a on v nej zaujal pozíciu hlavného trénera staršieho dorastu. V súčasnosti vedie treťoligový rakúsky klub Bruck an der Leitha, no jeho trénerské ambície siahajú vyššie. "Počas kariéry ma viedlo viacero skvelých trénerov, mám si teda z koho brať príklad. Som však skromný človek, chcem ísť vyššie postupnými krokmi. Ak zvládnem robotu tam, kde pôsobím momentálne, možno si to niekto všimne a posuniem sa zasa inde. Uvidíme," dodal Mikulič. Dlhé roky obdivoval Alexa Fergusona, dnes je jeho vzor portugalský kouč Manchestru United José Mourinho.