Borčice snívajú pohárový sen: Čo robí strelec víťazného gólu v súkromí?

V jeden deň odstrelil Marcel Chynoradský (22) v Slovnaft Cupe fortunaligového súpera z Michaloviec, na druhý sa už venoval svojej práci taxikára. Presný zásah a postup Borčíc v pohári cez Zemplínčanov (2:0) medzi najlepších osem tímov však nestihol ani poriadne osláviť.

Bežala 49. minúta a Chynoradský si najvyššie vyskočil na centrovanú loptu od stálice borčického tímu Miroslava Barčíka. Lopta sa zrazu už len trepotala v sieti bezmocného brankára Michaloviec Dariusza Bieszczada. „Prežíval som veľkú radosť,“ okomentoval stroho presný zásah Marcel Chynoradský.

V celom tom pogólovom zhone nestihol zásah nikomu venovať. „Keď nabudúce skórujem, tak budem vedieť, že ho mám niekomu venovať,“ zasmial sa strelec, ktorý dostal množstvo blahoprajných esemesiek. „Písali mi kamaráti, mamka a moji blízki. Každá jedna správa ma potešila,“ vravel Chynoradský pre Plus JEDEN DEŇ.

Strelec gólu Chynoradský robí v súkromí taxikára. Foto: archív mch

Oslavu postupu a gólu však futbalista nestihol. Marcela totiž okrem futbalu živý v civilnom živote práca taxikára. Ľudí rozváža v Trnave. „Nebolo kedy oslavovať, lebo som šiel hneď do práce. V nej som si to snažil užiť si,“ prezradil. A aké témy rieši so svojimi zákazníkmi? „Sú to zväčša futbalové veci. Samozrejme, po postupe sme sa rozprávali so zákazníkmi aj o zápase.“