Futbalový svet už netrpezlivo čaká na nedeľnú bitku o Manchester. V tejto sezóne nezdolaní hráči City nastúpia na Old Trafforde a do boja ich povedie trénerský mág Pep Guardiola (46). Nechýbalo veľa a Španiel mohol sedieť na lavičke konkurenta. Ponuku mu dal samotný tréner United Alex Ferguson (75)!

Tá historka má už päť rokov. Ferguson a Guardiola sa vtedy stretli v New Yourku, kde mladší z dvojice trávil čas počas ročnej dovolenky od futbalu. S FC Barcelona vyhral všetko, čo sa dalo, a tak si doprial zaslúžený oddych. Fergie v tom čase hľadal za seba vhodného nástupcu a nedávno priznal, že dal túto ponuku aj samotnému Guardiolovi. Lenže, ako vieme, on šiel napokon trénovať Bayern Mníchov, odkiaľ zamieril do Manchestru City.

„Viem, že to spomenul, no naozaj si na takú ponuku nepamätám,“ lovil v pamäti Pep a vzápätí dodal, čo mohlo byť príčinou. „Keď rozprával rýchlo, bolo naozaj ťažké rozumieť mu. Moja angličtina ani teraz nie je dokonalá, no odvtedy som sa trochu zlepšil. Možno som mu teda nerozumel,“ prekvapil.

Fergusonov silný škótsky akcent dá zabrať aj zdatnejším angličtinárom. Na YouTube nájdete niekoľko videorozhovorov so slávnym koučom, kde vám ponúkajú možnosť zapnúť si anglické(!) titulky – na rozdiel od interview s trénermi, ktorých rodnou rečou je portugalčina či taliančina.

„Nespomínam si, aby by mi počas tej večere vo fantastickej reštaurácii naznačil, že by som mal ísť na Old Trafford. Bolo to však veľmi príjemné, pretože vybral úžasný podnik a, samozrejme, všetko zaplatil,“ dodal Guardiola na adresu Škóta.

Miesto Pepa Guardiolu teraz sedí na lavičke Manchestru United José Mourinho. Foto: TASR

Príhoda je to vskutku zábavná, no pre fanúšikov United môže ísť o smiech cez slzy. Po Fergusonovi vtedy prebral žezlo David Moyes, ktorého vyhodili hneď počas prvej tragickej sezóny. V pozícii hrajúceho kouča ho nahradil Ryan Giggs a na ďalšie dva roky ich prebral Louis van Gaal. Klub, ktorý bol zvyknutý získavať jednu trofej za druhou, pri nich zažíval výsledkovú mizériu. Od minulej sezóny ho vedie José Mourinho, ktorý s United vyhral ligový pohár a Európsku ligu UEFA, no priaznivci mu vyčítajú defenzívny štýl.

Guardiola medzitým vyhral tri tituly s Bayernom Mníchov, ku ktorým pridal dve víťazstvá v Nemeckom pohári a európsky Superpohár. Vlani prebral tím Citizens, s ktorými skončil na 3. mieste, no túto sezónu pripomínajú nezastaviteľný stroj. Z úvodných 15 zápasov v Premier League vyhrali štrnásť (plus jedna remíza), pričom vsietili priemerne tri góly na zápas.