Africká legenda slovenských trávnikov Alias Lembakoali: Na vianočnom stole nemôže chýbať kapor!

Na Slovensku sa udomácnil, po skončení aktívnej kariéry zostal žiť v Moste pri Bratislave, kde podniká. Reč je o jednom z prvých futbalových Afričanov pod Tatrami Aliasovi Lembakoalim (46), ktorého familiárne volajú Ali.

Lembakoali s manželkou Annie a so starším synom Mathiasom si zvykli na slovenské vianočné dobroty.

Ako si niekdajší hráč Púchova či Interu Bratislava zvykol na naše Vianoce? „Slávime ich ako každý Slovák. No tento rok ideme do Francúzska, kde máme veľkú časť rodiny,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ rodák zo Stredoafrickej republiky, ktorý je na Slovensku od roku 1997. Čo však nesmie chýbať na ich štedrovečernom stole, ak sú doma na Slovensku?

Aliho futbalové umenie si pozrel mladší syn Alan. Foto: Tony Štefunko

„Máme kapustnicu, kapra a šalát,“ povedal Ali. Ten má pripravené aj prekvapenie pre manželku Annie a deti Mathiasa a Alana, ale nechcel nám prezradiť aké. „Ja chodím sám nakupovať a aj manželka chodí sama. Tieto veci si riešime potajomky a potom sa prekvapíme,“ zakončil Ali.