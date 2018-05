Na povrch vyplávali desivé tajomstvo obľúbeného herca Robina Williamsa (†63): Pred smrťou ho trápilo nevyliečiteľné mozgové ochorenie!

Zabával celý svet, no v skutočnosti veľmi trpel. Aj keď nás obľúbený herec Robin Williams (†63) známy predovšetkým z filmových komédií, opustil už pred štyroma rokmi, kniha o jeho živote práve zazrela svetlo sveta.

To, že Robin Williams opustil tento svet, fanúšikovia už od začiatku pripisovali jeho psychickým ťažkostiam, medzi ktoré patrila aj depresia. Tie v knihe potvrdila aj jeho osobná vizážistka Cheri. ,,Každý deň mi vzlykal v náručí.. bolo to strašné,'' uviedla žena. ,,Povedala som jeho blízkym, že som vizážistka a nemám kapacitu na to, aby som mu dokázala pomôcť,'' dodáva make-up artistka, ktorá s hercom pracovala dlhý čas. Podľa jej slov si herec sťažoval najmä na to, že už nedokáže byť vtipný.

Robin Williams bol považovaný za jedného z najlepších komikov na svete. Foto: profimedia

Neskôr sa však herec začal sťažovať na množstvo symptómov. Patrili medzi ne poruchy trávenia, problémy s močením, nespavosť či pálenie záhy. ,,Všetky príznaky sme skúmali, pozorovali, no žiaden výsledok. Začínala som si myslieť, že môj manžel je hypochonder,'' priznáva v knihe hercova manželka Susan. ,,Každým mesiacom prišla ďalšia a ďalšia diagnóza,'' opisuje Susan, pričom dodáva, že všetky príznaky vyvrcholili až v osudný rok. V máji 2014 Williamsovi totiž diagnostikovali parkinsonovú chorobu. Zákernú diagnózu zdieľal len s najbližšími ľuďmi.

Robin Williams so svojou poslednou manželkou Susan. Foto: profimedia

Herecbol tri krát nominovaný na Oscara, ktorého v roku 1997 získal za vedľajšiu rolu vo filme Dobrý Will Hunting. Okrem toho sa pýšil niekoľkými významnými oceneniami akými sú Emmy, Zlatý glóbus či Grammy. Svet sa rozhodol opustiť 11.augusta 2014, keď sa obesil vo svojom byte v Kalifornii.