Zomrel americký astronaut Richard "Dick" Gordon (†88): Člen posádky Apolla 12

Vo veku 88 rokov zomrel bývalý americký astronaut Richard Gordon. Informovala o tom nadácia Astronaut Scholarship Foundation. Naposledy vydýchol v pondelok 6. novembra v jeho dome v kalifornskom meste San Marcos.

Richard Francis "Dick" Gordon Jr. sa narodil 5. októbra 1929 v Seattli. Gordon, ktorý spočiatku pôsobil ako testovací pilot, vstúpil do radov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v roku 1963. Po prvý raz letel do vesmíru v septembri 1966 na palube Gemini 11, kde mu robil spoločnosť Charles "Pete" Conrad. V novembri 1969 sa opäť vydal do vesmíru, tentoraz ako člen posádky Apolla 12. Jeho dvaja kolegovia, spomínaný Conrad a Alan Bean vystúpili po druhý raz v histórii na povrch Mesiaca. Predtým sa to podarilo počas misie Apollo 11 Neilovi Armstrongovi a Edwinovi Aldrinovi.

Americký astronaut Richard Gordon Foto: Internet

Gordon ostal na obežnej dráhe Mesiaca. Celkovo strávil mimo Zeme 13 dní, pričom absolvoval dva výstupy do otvoreného vesmíru, kde pobudol dovedna dve hodiny a 41 minút. Z NASA odišiel v roku 1972. Zanechal po sebe osem detí, z toho dve nevlastné a päť pravnúčat.

Televízia HBO o Gordonovi nakrútila profilovú reláciu do seriálu From the Earth to Moon. Ako poradca sa podieľal na nakrúcaní televízneho seriálu Space.