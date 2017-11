Známy porotcovský kat Simon Cowell priznal vážnu poruchu: Prečo boli pre neho noci hotovým utrpením?

Odborníci bijú na poplach! Spíme čoraz menej. Spánkovými poruchami trpí každý tretí človek. Svoje o tom vie aj najslávnejší porotca speváckych súťaží SIMON COWELL (58 ). Ten sa do práce vložil až natoľko, že zabúdal na pravidelný odpočinok. Napokon však na nespavosť našiel vlastný recept!

Žijeme v rýchlej dobe, a tak pre mnohých ľudí je osemhodinový hlboký a nerušený spánok totálny nonsens. Nespavosť, odborne nazvaná insomnia, je stav neschopnosti kvalitného spánku. Ide o poruchu buď zaspávania, alebo poruchu spôsobujúcu plytký či prerušovaný spánok. Samozrejme, ak je tento stav spôsobený externými faktormi a je len krátkodobý, nemusí ísť hneď o chorobu.

Ak však tento problém pretrváva viac ako mesiac, mali by ste sa mať na pozore. Ak sa počas noci často budievate bez príčiny či máte problém so zaspávaním, mali by ste začať uvažovať o tom, ako vašu nespavosť liečiť. Anglický hudobný magnát Simon Cowell dlhodobo bojoval s nespavosťou, no napokon priznal, že za pokojný spánok vďačí najmä kvalitným tabletkám s obsahom vitamínov a horčíka.

„Nikdy som nebol veľkým fanúšikom tabletiek, ale keď som sa dozvedel, že pomohli aj mojim známym, neváhal som ani minútu, šiel do lekárne a neľutujem. Spím doslova ako v bavlnke. Samozrejme, že treba dodržiavať aj isté spánkové rituály, ako je napríklad dobre vyvetraná miestnosť.“ prezradil Simon Cowell.

Jednoznačne najprísnejší porotca prezývaný „kat.“ Foto: archív

Spánková hygiena je dôležitá

Odborníci zdôrazňujú, že dôležitou súčasťou každej liečby nespavosti je dodržiavanie spánkovej hygieny. Spite preto v úplne tmavej miestnosti bez svetla. Ak ste zvyknutí pozerať v posteli televíziu či surfovať na internete, na to ihneď zabudnite. A myslite aj na svoj žalúdok. Nezaťažujte ho žiadnymi ťažkými jedlami. Naopak, výborná je horúca sprcha, ktorá upokojí nielen vaše telo, ale i myseľ.