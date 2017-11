Žiarlivosť medzi Kate a Meghan? Skutočná pravda o napätom vzťahu budúcich švagrín!

Vojvodkyňu Kate (35) podľa blízkych zdrojov poriadne hnevalo, že všetku pozornosť na seba v poslednom období strháva partnerka princa Harryho (33), americká herečka Meghan Markle (36). Obzvlášť teraz, keď Kate oznámila svetu tretie tehotenstvo, vraj nedokázala zniesť mediálny ošiaľ okolo budúcej švagrinej.

Keď sa začalo šepkať o prichádzajúcich zásnubách princa Harryho a Meghan, Kate mala šalieť. Vedela, že v prípade oficiálneho oznámenia tejto radostnej novinky padnú všetky oči na budúcu nevestu.

"Vojvodkyňa to vie. Práve kvôli dlhoročným skúsenostiam v Hollywoode má Meghan také znalosti vo verejnom vystupovaní, aké Kate mať nikdy nebude," cituje blízky zdroj portál Daily Star.

Práve šoubiznis mal priateľku Harryho dokonale vycvičiť, a tiež pripraviť na post manželky monarchu. "Vie kráčať po červenom koberci či zapózovať pred fotografmi spôsobom, o akom môže Kate iba snívať," pokračovala blízka osoba z kruhu kráľovskej rodiny.

Avšak, podľa portálu Gossip Cop sú všetky tieto dohady iba nepodloženým výmyslom. "Vojvodkyni sa americká herečka celkom páči a je potešená, že jej švagor je šťastný a zamilovaný," uviedol ďalší zdroj z prostredia Kensingtonského paláca.

Zdá sa teda, že brány tohto sídla sú pre Meghan široko otvorené. Skončila totiž aj svoje pôsobenie v úspešnom seriáli Kravaťáci, sťahuje sa z Kanady do Spojeného kráľovstva a všetko nasvedčuje tomu, že pred Vianocami s Harrym oficiálne oznámia verejnosti svoje zasnúbenie. Či sa to už budúcej švagrinej Kate páči, alebo nie.