Aj napriek tomu, že ide o kráľovskú svadbu, bez komplikácií sa táto udalosť nezaobíde. Už v sobotu sa princ Harry (33) ožení s Meghan Markle (36). A práve jej rodina sa postarala o poriadny rozruch, keď vyšla najavo pravda o otcovi Thomasovi.

O zvrate, ku ktorému došlo iba pár dní pred kráľovskou svadbou, informovali mnohé zahraničné médiá vrátane portálu Daily Mail. Thomas Markle (73), otec budúce nevesty priznal, že pred týždňom prekonal infarkt. Odvolal svoju účasť na svadbe, počas ktorej mal svoju dcéru priviesť k oltáru vo Windsore.

Thomas uviedol, že sa stihol s bolesťami v hrudníku odviesť do nemocnice. Dôvodom mal byť nadmerný stres. O dva dni neskôr ho paparazzi nachytali pri predajniach s rýchlym a poväčšine nezdravým občerstvením. Najnovšie informácie uviedol aj portál TMZ. Otec tmavovlásky má vraj opäť bolesti a musí znova navštíviť nemocnicu.

Two Happy Meals and a milkshake from McDonald's and a bucket of KFC, what Meghan's dad bought two days after 'heart attack' https://t.co/I8FYDJaPWy — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 15, 2018

Zdravotné ťažkosti však nie sú jediným dôvodom, pre ktorý odvolal účasť na kráľovskej svadbe. V posledných dňoch totiž verejnosť šokovala informácia, že Thomas pózoval na umelo vytvorených paparazzi fotografiách. Fotograf ho mal "náhodou" pristihnúť pri tom, ako si v internetovej kaviarni prezerá zábery jeho zaľúbenej dcéry Meghan a britského princa Harryho.

V týchto scénkach mala prsty aj nevlastná sestra budúcej nevesty. Samantha Markle (53) to priznala verejne. Aj v rozhovore pre televíziu ITV opísala, že pózovanie na vopred dohodnutých záberoch odporučila svojmu otcovi ona. Chcela vraj zlepšiť jeho imidž pred celým svetom a ukázať, že sa o dcéru v Londýne zaujíma.

Kensington Palace has responded to reports Meghan Markle's father may not attend the wedding saying "this is a deeply personal moment" and "she and Prince Harry ask for understanding and respect to be extended to Mr. Markle in this difficult situation" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) May 14, 2018

Svet obletela aj rekacia Kensingtonského paláca. "Ide o hlboko osobné chvíle pre slečnu Markle, ktoré musí prežívať v dňoch pred svadbou,“ uviedol hovorca. Vo vyhlásení taktiež dodal, že ona a aj princ Harry žiadajú verejnosť o rešpekt v tejto ťažkej situácii. Tmavovláska vraj otca prosí, aby si to s účasťou na svadbe ešte rozmyslel.

Navyše, podľa blízkeho zdroja portálu Daily Mail má hlavu v smútku aj samotný princ, ktorý sa viní za vzniknuté problémy. Myslí si, že vystavil Meghan a celú jej rodinu mediálnemu tlaku. Chce pomôcť svojej budúcej manželke a rovnako aj nastávajúcemu svokrovi.

