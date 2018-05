VIDEO Bude z Meghan po svadbe s Harrym princezná? Odpoveď je komplikovanejšia, než by ste čakali

Už to majú za pár! Meghan Markle a princ Harry si už 19. mája sľúbia vo Windsore večnú lásku. Keďže americká herečka je pre kráľovskú rodinu outsiderom, každého, prirodzene, zaujíma, či pôvabná tmavovláska získa status princeznej. A odpoveď znie: áno... aj nie!

Ak si niekto na svete potrpí na tradície, sú to monarchovia – a obzvlášť tí britskí. Jedno z prastarých pravidiel diktuje, že pozícia manželky v spoločnosti šľachty je podmienená prítomnosťou manžela kráľovskej krvi. V preklade to teda znamená, že keď sa Meghan na spoločenskej akcii stretne s niekým z jej novej britskej rodiny, spôsob, akým sa zvítajú, bude závisieť od toho, či pri nej Harry bude stáť alebo nie.

Meghan Markle a princ Harry Foto: Chris Jackson

Harry bude po svadbe v poradí šiestym nástupníkom na britský trón, čo znamená, že sa v hierarchii bude nachádzať vyššie než, povedzme, princ Andrew, ktorý je siedmy. Ak by sa teda Harry a Meghan stretli s Andrewom a princeznou Beatrice, ktorá je až ôsma, títo dvaja by sa mladomanželom museli zdvorilostne pokloniť.

Bez Harryho prítomnosti sa Meghan bude musieť ukloniť aj vojvodkyni Kate, pretože je manželkou princa Williama, druhého v poradí nástupníctva na britský trón. Foto: Gettyimages

Ak by však Meghan bola sama, status princeznej by pre ňu počas absencie manžela razom prestal platiť – a bola by to ona, kto by sa musel pokloniť ako Andrewovi, tak aj Beatrice. Počas takejto dočasnej straty titulu princeznej by pre ňu platil „len“ titul grófky, lady alebo vojvodkyne; podľa toho, ktorý jej kráľovná Alžbeta II. udelí.







V každom prípade, nech už to bude ktorýkoľvek z nich, Meghan bude len polovičná princezná, v hierarchii monarchie absolútne odkázaná na svojho manžela. Samozrejme, len po formálnej stránke.

Princ Harry a Meghan Markle Foto: WPA Pool

Ak pravidlám kráľovskej etikety nerozumiete, pozrite si toto VIDEO:

Prečítajte si aj: