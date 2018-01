Ťažká depresia, úzkosť a boj s narušenou psychikou: Aj tieto celebrity priznali svojich démonov!

Beyoncé (36) - Niekto by si povedal, že úspešná a milovaná ikona môže mať podobné problémy len ťažko. No opak je pravdou. ´Nedokázala som ani povedať, aký deň je či v akom meste sa nachádzam. Sedela som na ceremóniách, dostávala ocenenia a jediné, nad čím som premýšľala, bolo moje ďalšie vystúpenie,´ opísalaBeyoncé svoju úzkosť v roku 2011 denníku The Sun. Na to, aby dbala o svoje zdravie, ju neustále upozorňovala matka.

Foto: Getty Images