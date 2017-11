Speváčka ukázala bruško len pár mesiacov po náročnej transplantácii: Kam ukryla jazvu?

Americká speváčka Selena Gomez (24) len pred pár mesiacmi šokovala svet svojim priznaním. Absolvovala totiž náročnú transplantáciu obličky. Teraz svoju jazvu pred zvedavými objektívmi fotoaparátov skrýva.

Selena má za sebou poriadne náročné obdobie. Kvôli pokročilému ochoreniu lupus jej zlyhávali obličky. Ako anjel sa pri nej zjavila kamarátka Francia Raisy, ktorá jej darovala dôležitý orgán.

Koncom septembra sa Selena pochválila jazvou na bruchu, ktorej fotografiu vystavila na Instagrame.

Selena svoju jazvu ukryla pod lem nohavičiek. Foto: profimedia

Dnes už taká zdielna nie je. Keď tento týždeň speváčka vychádzala z posilňovne, oči všetkých okamžite padli na jej vyrysované brucho. Po jazve, ktorou sa len nedávno hrdila, však nebolo ani stopy.

Speváčka ju totiž rafinovane ukryla pod lem svojich nohavičiek. Aká je pravda, to vie len ona sama. A možno jej staronová láska. Len pred nedávnom sa začalo šepkať, že kráska sa po rozchode s rapperom the Weekndom opäť dala dokopy so spevákom Justinom Bieberom.

I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health. I honestly look forward to sharing with you, soon my journey through these past several months as I have always wanted to do with you. Until then I want to publicly thank my family and incredible team of doctors for everything they have done for me prior to and post-surgery. And finally, there aren’t words to describe how I can possibly thank my beautiful friend Francia Raisa. She gave me the ultimate gift and sacrifice by donating her kidney to me. I am incredibly blessed. I love you so much sis. Lupus continues to be very misunderstood but progress is being made. For more information regarding Lupus please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org/ -by grace through faith

Zdá sa, že s novou obličkou od kamarátky dostala aj novú chuť do života.