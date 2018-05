Sestra zosnulého kráľa popu LaToya Jackson (61) o náhlej smrti svojho brata: Odpovede na otázky jej dalo médium!

Podarilo sa jej spojiť so zosnulým bratom ? Sestra legendárnej popovej ikony Michaela Jacksona sa rozhodla navštíviť muža, ktorý údajne vie komunikovať s mŕtvymi.

Ani po 10-tich rokoch sa rodina zosnulého kráľa popu nedokáže s nečakanou smrťou legendárneho speváka vyrovnať. ,,Michael za sebou nechal mnoho nezodpovedaných otázok. Keď od nás navždy odíde milovaný človek, chceme vedieť každý detail toho, čo sa stalo. Toto je to, čo chceme vedieť aj my,'' prezradila sestra speváka LaToaya. Práve na tieto otázky jej malo odpovedať celebritné médium, ktoré sa sestra zosnúleho kráľa popu rozhodla navštíviť.

So smrťou svojho brata sa LaToya do dnešného dňa nevie zmieriť. Foto: getty images

Hneď ako sa médium stretlo so sestrou popového speváka, údajne zacítilo duch zosnulej hviezdy. ,,Som fascinovaný tým, s akou láskou komunikuje Michael so svojou rodinou aj teraz, po smrti,'' povedal pre USmagazine muž. ,,Ako každý brat aj on sa chce spojiť so svojimi sestrami a uistiť sa, že sú jeho deti v poriadku,'' dodalo médium. LaToya povrdila, že sa s ňou Michael snažiť pár krát už nadviazať kontakt pomocou blikajúcich svetiel. ,,Stále, keď sa to stane viem, že to je on,''priznala sestra pričom uviedla, že stále verí, že sa duch jej brata nachádza medzi živými.

LaToya na snímke so svojím bratom Michaelom Jacksonom. Foto: profimedia

Život kráľa popu sa skončil 25.júna 2008, ešte predtým ako sa stihol vo veľkom štýle vrátiť na koncertné pódiá. Počas príprav na ohromujúci comeback vypovedalo Michaelovi službu srdce po množstve liekov, ktoré dostával od svojho lekára. Ten bol za neúmyselné zabitie odsúdený na štyri roky väzenia. Okrem svojich troch detí spevák za sebou zanechal aj niekoľko nedokončených piesní a v neposlednom rade milióny smútiacich fanúšikov.