Rodina Mr. Beana sa rozrastie: Aj po šesťdesiatke sa stane otcom!

Populárny britský herec Rowan Atkinson (62), môže oslavovať. Jeho súčasná priateľka Louise Fordová (33) mu porodí dieťa. "Mr. Bean" sa tak stane trojnásobným otcom,

Britský herec Rowan Atkinson (62), ktorého preslávila postava Mr. Beana, sa po tretí raz stane otcom. Na potomka sa teší s priateľkou-herečkou Louise Fordovou (33), s ktorou tvorí nerozlučnú dvojicu od roku 2014, a to už v priebehu niekoľkých týždňov, údajne vo vianočnom čase.

Vyplýva to z informácií britských denníkov The Sun a Daily Mail, ako aj magazínov People alebo OK!.

Rowan Atkinson alias Mr. Bean. Foto: PROFIMEDIA.SK

Atkinson je otcom dvoch dospelých detí, syna Bena (23) a dcéry Lily (21), ktoré pochádzajú z jeho manželstva so Sunetrou Sastryovou, ktoré uzavrela dvojica v roku 1990 a ktoré sa skončilo rozvodom po štvrťstoročí práve pre hercovu súčasnú priateľku.

Louise Fordová stvárnila v televíznom seriále Windsorovci Kate Middletonovú.

Herečka sa s Rowanom Atkinsonom zoznámila však v divadle, v inscenácii, v ktorej si obaja zahrali.