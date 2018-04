Švédskeho dídžeja a producenta Aviciho, vlastným menom Tima Berglinga, objavili mŕtveho v ománskom meste Maskat, kde trávil dovolenku. Za svetovým dídžejom smúti celý svet a jeho fanúšikovia sa nevedia z tejto strašnej udalosti doteraz spamätať. Ako píše Uniland, hudobník si na svoj život siahol sám. Potvrdzuje to aj list, ktorý sa jeho rodina rozhodla zverejniť.

"Náš milovaný syn Tim mal umeleckú a krehkú dušu. Počas života sa snažil nájsť odpovede na mnohé existenčné otázky. Bol perfekcionista, ktorý rád cestoval a nasadil si vysoké pracovné tempo, čo viedlo k extrémnemu stresu. Keď sa mu skončilo turné, snažil sa nájsť rovnováhu vo svojom živote, aby bol šťastný a mohol robiť to, čo najviac miluje - hudbu. Lenže on už ďalej takto pokračovať nemohol," znie vo vyhlásení, ktoré dnes zverejnila jeho rodina.

Ich syn nebol stvorený na to, aby fungoval ako obchodný stroj. "Bol to jeden citlivý mladý muž, ktorý miloval svojich fanúšikov ale vyhýbal sa svetlu reflektorov. Milujeme ťa. Tvoja rodina," ukončila smútiaca rodina dojímavé vyhlásenie z ktorého je jasné, že Avici sa trápil už dlhší čas. Svetoznámemu dídžejovi vyjadrili úprimnú sústrasť aj jeho kolegovia či známe celebrity, medzi nimi aj Calvin Harris.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x