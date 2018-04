Princ, ktorý prišiel na svet v pondelok krátko pred obedom v Nemocnici sv. Márie v Londýne, sa volá Louis Arthur Charles. Informáciu zverejnil na Twitteri Kensingtonský palác.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge.