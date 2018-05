Paris Hilton stanovila dátum svadby: Poznáme detaily jej veľkého dňa!

Mnohí ich vzťahu vôbec neverili. No vyzerá to tak, že sa poriadne zmýlili. Síce Paris Hilton už raz bola neúspešne zasnúbená v roku 2005 ( s Parisom Latsisom) no svadba sa napokon nekonala. S aktuálnym priateľom, hercom Chrisom Zylkom, to zjavne myslí už naozaj vážne.

Paris Hilton stanovila dátum svadby: Poznáme detaily jej veľkého dňa!

Ak dvojica nič nepokazí, možno sa dočká svadobných zvonov. Tomu nasvedčujú hlavne informácie, ktoré britskému denníku Daily Mail poskytol „zdroj z blízkeho okolia rodiny Hiltonovcov“,podľa ktorého už Paris stanovila dátum svadby. A vyzradil aj detaily z jej veľkého dňa! Paris Hilton a Chris Zylka na afterparty Zlatých glóbusov Foto: Richard Shotwell Dedička miliardového hotelového impéria sa má za svoju lásku, s ktorou sa zasnúbila len začiatkom tohto roka, vydať už o niekoľko mesiacov a to presne 11. novembra. Veľkolepá svadba by sa mala konať v Kostole dobrého pastiera v Beverly Hills, v ktorom sa pred 39 rokmi vzali Parisini rodičia Rick a Cathy . No skôr ako začnú všetko plánovať, Chris musí ešte konvertovať na katolícku vieru a musia vyriešiť predmanželskú zmluvu. Dvojica plánuje spolu aj deti a Paris by sa dokonca nebránila ani dvojčatám. Veď uvidíme, či to nakoniec dotianú až do zdárného konca. VIAC FOTO V GALÉRII:

Autor: tam