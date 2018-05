Obrovská tragédia pre filmový svet: Známemu režisérovi (†47) rozdrvila hlavu počas natáčania žirafa

Zomrel pri tom, čo miloval. Režisér Carlos Carvalho (†47), ktorý sa okrem režírovania a produkcie venoval aj samotnému filmovaniu, tragicky prišiel o život priamo počas natáčania seriálu v Juhoafrickej republike.

Režisér a kameraman sa v posledných mesiacoch venoval seriálu, ktorý dokumentoval život v divočine. Osudným sa mu však stal záber v meste Broederstroom, kde z blízkosti natáčal divoké zvieratá.

Poslednú fotografiu režiséra vyhotovil len pár minút pred tragédiou jeden z členov štábu. Foto: twitter

Carlosa udrela hlavou žirafa, ktorá sa volala Gerald. Jediným úderom ho odhodila až takmer 5 metrov ďaleko. ,,Začali sme natáčať blízko Geraldovho tela a jeho nôh. Zatiaľ čo sa cez Carlos pozeral do kamery, Gerald hodil krkom a udrel ho do hlavy,'' opisuje posledné momenty režiséra jeden z členov štábu. Podľa jeho slov to režisér nečakal a netušil, že mu pri natáčaní hrozí nejaké nebezpečenstvo.

Na snímke žirafa Gerald. Foto: twitter

,,Bola tam krv, ktorá mu tiekla z očí a uší, vedel som, že utrpel úraz hlavy a je v bezvedomí,'' dodal pomocný kameraman. Carlosa okamžite previezli do nemocnice. Pri živote ho však udržať už nedokázali. Príčinou jeho smrti bola rozdrvená lebka, ktorá bola spôsobená silným úderom žirafy. Podľa