Nepríjemný list pre princa Harryho tesne pred svadbou: Neber si Meghan, bude to tvoja najväčšia chyba!

Brat kráľovskej nevesty Meghan Markle svoju sestru poriadne ponížil. V liste adresovanom princovi Harrymu ju označil za povrchnú a plytkú a varoval ho, aby si ju nebral.

Thomas Markle mladší napísal list pre princa Harryho vlastnou rukou. V tajomnom dokumente písal o svojej sestre ako o zlatokopke. Tvrdí tiež, že ich otec sa musel vzdať všetkého, aby Meghan zabezpečil školu herectva. ,,Ani ho nepozvali na svadbu! Vlastného otca! Čo je to za dcéru?" rozčuľoval sa nevlastný brat Meghan Thomas. Medzičasom sa však ukázalo, že Meghanin otec nielenže dostal pozvánku, ale dokonca nevestu povedie k oltáru.

Zákerný list, v ktorom Thomas Markle ohovára svoju sestru Meghan. Foto: InTouch magazín

Súrodenci Meghan a Thomas ml. sa údajne nevideli od roku 2011. Meghan v minulosti žila v Kalifornii a jej brat v Oregone. ,,Neviem, prečo nevidíte skutočnú Meghan! Nie je pre Vás tou správnou ženou," píše sa v liste.

Brat Meghan Markle, Thomas. Foto: DailyMail

,,Čo za človeka privedie svojho otca do dlhov a následne ho nechá v Mexiku?" pýtal sa Thomas Harryho. Meghan údajne môže za 51-tisícový dlh svojho otca. Jej súrodenec si zároveň myslí, že jej sláva stúpla do hlavy a stala sa z nej povýšenecká žena.

Thomas v celom liste naráža na to, že Meghan na vlastnú svadbu nepozvala ani svoju rodinu a tvrdí, že rodina by mala byť vždy na prvom mieste. Preto ho Meghan sklamala a považuje ju za sebeckú ženu. Tiež tvrdí, že by princ mal odstúpiť od svadby, kým je čas.

Kazia jej imidž: Nevlastní súrodenci nerobia Meghan Marklovej dobré meno. Brat Thomas je násilník, sestra Samantha ju ohovára. Foto: Archív

Minimálne pokiaľ ide o rodinu sa neprajný brat zmýlil, nakoľko Meghanini najbližší na slávnostnom ceremoniále, ktorý sa uskutoční už 19. mája vo Windsore, nebudú chýbať.







