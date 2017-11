Na hviezdu seriálu Dva a pol chlapa sa to sype zo všetkých strán: Charlie Sheen čelí závažnému obvineniu!

Preslávil sa najmä ako bohémsky starý mládenec Charlie z komediálneho seriálu Dva a pol chlapa či nováčik na burze vo filme Wall Street. Charlie Sheen (52) je však známy aj svojim zhýralým životným štýlom a spomedzi excesov s alkoholom a prostitútkami najnovšie na neho spadlo aj obvinenie zo znásilnenia mladíka.

Malo sa tak stať počas natáčania mládežníckeho filmu Lucas v roku 1986. Ako informuje britský The Sun, vtedy 19-ročný Sheen údajne sexuálne zneužil svojho hereckého kolegu Coreyho Haima, ktorý mal vtedy 13 rokov.

Mladý Haim, ktorý zomrel v roku 2010 na zápal pľúc, sa so svojim nepríjemným zážitkom zveril svojmu kolegovi Dominickovi Brasciovi. „Povedal mi, že fajčili 'trávu' a mali sex,“ uviedol Brascia. Podľa neho Haim sexoval so Sheenom aj neskôr a opísal mu to ako negatívny zážitok.

Hviezda seriálu Dva a pol chlapa však akékoľvek obvinenia odmieta. Sheena však momentálne viac než obvinenia trápia najmä zdravotné problémy. Jeho hedonistický život si vyžiadal svoju daň.

Charlie, ktorý sa priznal, že za služby prostitútok v roku 2013 vyhodil viac ako milión eur, sa momentálne lieči kvôli nakazeniu vírusom HIV.