Milované dcéry Geissenovcov sa zmenili na nepoznanie: Takto vyrástli prachaté princezničky!

Rodina GEISSENOVCOV je vďaka ich reality šou dobre známa aj na Slovensku. Výstrední nemeckí milionári Carmen (52) a Robert (53) majú dve dcéry SHANIU (12) a DAVINU (14). V čase nakrúcania ich populárnej šou boli ešte malé dievčatá. Dnes z nich vyrástli krásne dámy!

Dcéry výstredného manželského páru Róberta a Carmen Geissenovcov už nie sú tými malými dievčatkami, ktoré si pamätáme z televíznych obrazoviek. Výzorom a správaním sa čoraz viac približujú k svojej excentrickej matke.

Z blonďavých princezien rastú pomaly, ale isto tínedžerky, ktoré si vďaka rodičom môžu dopriať to, po čom im srdce zatúži. Obe sa rady pekne obliekajú, dbajú o seba a vraj zbožňujú spevácku ikonu a miláčika všetkých pubertiačok na svete Justina Biebera. Treba však uznať, že Davina aj Shania rastú do krásy.

Dcéry milionárov Shania a Davina veru rastú do krásy. Foto: instagram

Žijú sociálnymi sieťami

Dcéry milionárov sú v pubertálnom veku a aj ony s obľubou používajú sociálne siete. Dokonca si zriadili spoločný účet, kde takmer každý deň pridávajú spoločné fotografie. Obľúbené pózy mamy Carmen sú najnovšie populárne aj u jej dvoch ratolestí.

Selfie fotky Shania aj Davina zvládajú výborne a rovnako tak pózovanie, ktoré pravdepodobne pochytili od mamy. No kde by iné matky krútili hlavou, Carmen sa teší. Veď má doma rovno dve svoje verné kópie. Robert by mal byť opatrný, aby mu jeho tri krásavice neprerástli cez hlavu.