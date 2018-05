Meghan to pár dní pred svadbou vôbec nemá ľahké: Drsné slová nevlastnej sestry nahnevali fanúšikov!

Zdá sa, že kráľovská svadba nenecháva chladnou ani Meghaninu nevlastnú sestru Samanthu Markle (53). Tá netají svoje rozhorčenie, že ju chcú cenzurovať. Tvrdí, že sa nenechá umlčať. Priaznivcom Meghan sa to ale nepáči a majú pre jej príbuznú jasný odkaz.

Kontroverzná Samantha sa rozhodla opäť prehovoriť. Po tom, ako nahovorila svojho otca, aby pózoval na umelo vytvorených paparazzi záberoch, neostala ticho. Pre portál TMZ uviedla, že ju Meghan len tak ľahko neumlčí.

Šepká sa totiž, že Meghan žiadala od svojej sestry, aby sa k nej verejne viac nevyjadrovala. "Keď sa spomenie niečo o mne alebo mojom otcovi, nebudem ticho. V tejto krajine existuje niečo, čo sa nazýva sloboda slova," uviedla Samantha.

Samantha Markle tvrdí, že ju nik neumlčí. Foto: Profimedia

"Nemá žiadne autorské právo na moje vyjadrenia a nebude mi hovoriť, čo mám a nemám prezrádzať o mojom živote alebo živote môjho otca. Najmä, ak sa verejne obraňujeme. Médiá nás znevažujú a ja to nemienim rešpektovať," pokračovala nevlastná sestra.

Príbuzná budúcej manželky britského princa Harryho (33) slovne zaútočila aj na samotné Spojené kráľovsktvo. "Toto nie je Veľká Británia. Som občiankou Spojených štátov amerických so všetkým, čo k tomu patrí. Je úplnene mimo, keď mi chce prikázať, čo mám hovoriť," nechala sa počuť podľa portálu Daily Mail.

Na Twitteri svojimi vyjadreniami spustila vlnu rozhorčenia zo strany fanúšikov tmavovlasej herečky. Tý nejde do hlavy, že na jednej strane Samantha tvrdila, že by sa rada zúčastnila kráľovskej svadby, no na strane druhej hádže na sestru samú špinu. "Svet sa už nevie dočkať momentu, kedy odídeš!" drsne odkázal jeden z užívateľov nespokojnej Samanthe.