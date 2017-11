Magazín People vyhlásil nového najsexi muža planéty: "Skalu" vystriedala TÁTO hviezda!

Magazín People opäť vyhlásil víťaza titulu Najsexi muž planéty v roku 2017. Lichotivé ocenenie si tentokrát odniesol americký spevák Blake Shelton (41). Na tomto poste tak vystriedal amerického herca Dwayna Johnsona (45) prezývaného The Rock (Skala).

Interpret sa stal vôbec prvým country spevákom, ktorému sa podarilo dostať sa na titulnú stranu známeho magazínu a zároveň byť menovaný za najpríťažlivejšieho muža. V posledných rokoch sa Blake Shelton prezentoval aj ako porotca v americkej obdobe šou Hlas.

Sexi muži, ktorí milujú jógu: Pohľad na HOT jogínov vás rozpáli!FOTO V politike sa to hemží krásavcami: Z najsexi politikov sveta vám padne sánka!

Práve táto zábavná súťaž, ktorá hľadá nové spevácke talenty, zaviala do jeho života i novú ženu. Manželku, hudobníčku Mirandu Lambert (34), vymenil za slávnejšiu i staršiu Gwen Stefani (48). Pár tvoria už dva roky.

Najsexi mužom roka 2017 je podľa magazínu People Blake Shelton. Foto: PEOPLE

V rozhovore pre spomínaný magazín Shelton priznal, že Gwen ho povzbudila, aby titul najsexi muž prijal. „Počúvaj, ak tento dar neprijmeš, budeš to ľutovať do konca svojho života. Ži pre tento moment,“ vravela spevákovi jeho partnerka a on ju poslúchol.

FOTO Najsexi rozhodkyňa sveta vás očarí: Keď zhodí dres, muži šalejú!

Hollywood plný sexi oteckov: So svojimi ratolesťami vyzerajú ešte príťažlivejšie!

Blake a Gwen tvoria pár dva roky. Foto: Getty Images

„Bol som škaredý počas celého môjho života,“ napísal vo svojom vyhlásení spevák. „Keď môžem byť sexi na jeden rok, beriem to!“ s radosťou dodal. Najsexi muž planéty podľa magazínu People sa vyhlasuje pravidelne od roku 1985. Po minulé roky titul obdržali napríklad americký spevák a Sheltonov porotcovský kolega Adam Levine (38), bývalý anglický futbalista David Beckham (42) či herec Dwayne Johnson (45).

Kto všetko ešte získal prestížny titul? Dozviete sa v našej fotogalérii