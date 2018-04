Macron a jeho manželka pricestovali do USA v pondelok. Počas prvého dňa toho stihli dosť. Hostitelia Donald a Melania Trumpovci ich vzali na prehliadku historickej usadlosti v Mount Vernone vo Virgínii. Tam sa nachádza sídlo prvého amerického prezidenta Georga Washingtona.

No milovníci módy hľadeli najmä na to, ako vyzerali outfity pôvabných prvých dám. Brigitte mala po prílete do USA oblečený ružový kabát. Na stretnutie so svojou americkou "kolegyňou" si zvolila ďalšiu pastelovú farbu, tentokrát žltú.

Melania si pri tejto príležitosti vzala kabátik bez rukávov a šaty. No zďaleka nešlo o kreáciu s veselým jarným nádychom, ktorý hýril farbami. Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa bola celá v čiernom.

Štvorica sa neskôr presunula do Bieleho domu. Svoje miesto si tam našiel dub, ktorý spoločne vysadili obaja prezidenti. Strom pochádza z francúzskej obce Belleau, neďaleko ktorej v roku 1918 zahynuli tisíce príslušníkov americkej námornej pechoty počas bitky v rámci prvej svetovej vojny.

French Pres. Emmanuel Macron and his wife, Brigitte, joined Pres.Trump and first lady Melania Trump to plant a tree on the White House's South Lawn. The European sessile oak, which comes from the site of the Battle of Belleau Wood, is a gift from Macron. https://t.co/tu6l17Hrm4pic.twitter.com/Au4uKD8Ra4