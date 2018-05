Princ William a vojvodkyňa Kate Middleton privítali minulý týždeň svoje tretie dieťa, Jeho kráľovskú výsosť princa Louisa z Cambridgea. Vedeli ste však, že najnovší drobec v kráľovskej rodine vlastne ani nemal byť princom?

Tretí potomok si síce okamžite získal srdcia celého britského národa, no podľa doterajších predpisov nemal mať malý Louis (alebo Ludvík, ak chcete) žiadny nárok na svoj terajší titul, informoval zahraničný denník The Mirror.

Ešte predtým, ako sa rodine narodil princ George, vydala kráľovná Alžbeta II. tzv "Latters Patent", čiže právny postup, aby mal aj jej tretí vnuk vhodný titul pre budúceho panovníka. V oznámení zverejnenom v Londýnskom vestníku sa uvádza: "Kráľovná bola spokojná s listom patentov pod veľkou pečaťou krajiny z 31. decembra 2012. V ňom stálo, že všetky deti najstaršieho syna princa z Walesu majú mať titul a atribút kráľovskej výsosti s titulárnou dôstojnosťou kniežaťa alebo princeznej."

Ešte v roku 1917 George V. rozhodol, že tituly pre potomkov kráľovskej rodiny budú obmedzené. Získať by ich tak mala iba monarchia, ich deti, vnúčatá a prvý vnuk princa z Walesu. Podľa starých pravidiel by sa tak stal princom iba George a jeho mladší súrodenci by mali tituly rôzne. Princezná Charlotte by bola pravdepodobne oslovovaná ako Lady Charlotte Mountbatten-Windsor a princ Louise ako Lord Louis Mountbatten-Windsor.

Nuž, ale to sa vďaka milej babičke Alžbete nestalo. Hip, hip hurá a nech žije kráľovná!

