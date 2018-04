Kedy svet opäť uvidí malého princa? Scenár ďalších mesiacov kráľovského potomka je jasný!

Tretí potomok vojvodkyne Kate (36) a princa Williama (35) prišiel na svet predposledný aprílový pondelok. Celý svet ho vďaka šťastným rodičom videl len pár hodín po narodení. Teraz však nasleduje obdobie, keď ho budú vídať len tí najbližší.

Kate sa so svojimi ratolesťami po pôrode vždy stiahla do úzadia. Bolo to tak po narodení princa Georga (4) aj princeznej Charlotte (2). Očakáva sa, že sa na tomto zvyku nič nezmení ani tentokrát. Rodinka podľa všetkého ostane v Londýne, kde má George školu a Charlotte škôlku.







William a Kate tak so svojimi deťmi zjavne nebudú cestovať do vzdialenejších kráľovských sídiel. Už teraz je však isté, že ďalšie zábery kráľovského bábätka obletia svet rýchlosťou svetla. Každý verný fanúšik dobre vie, že Kate rada fotí svoje deti sama. Palác potom uverejňuje rodinné portréty napríklad pri príležitosti ich narodenín alebo prvých dní v škôlke a škole.

Prince William a vojvodkyňa Kate so svojím tretím dieťaťom. Svetu ho ukázali pár hodín po narodení. Foto: getty images

Predpokladá sa, že ďalšia významná udalosť, kedy princa uvidí verejnosť, bude jeho krst. Zatiaľ nie je známe, kedy sa uskutoční, no odborníci hádajú, že bude v júni alebo v júli.

Predtým je ale na pláne kráľovská svadba princa Harryho (33) a Meghan Markle (36) v sobotu 19. mája. Kate ju, zdá sa, nevynechá, no bábätko ostane doma. Dôležitú tradíciu v Londýne už stihli splniť - na počesť kráľovského potomka vypálili 62 delových sálv.

Rozrastená rodinka Kate a Williama sa nevyhla špekuláciám o ďalšom dieťati. Mnohí si myslia, že manželia štvrtého potomka mať nebudú. Vojvodkyni dokonca neodporúčali ani tretí pôrod, no našťastie ho zvládla bez komplikácií.

