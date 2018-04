Je záhada okolo mena tretieho kráľovského potomka definitívne vyriešená? Kráľovská rodina zverejnila nedopatrením TOTO meno!

Prezradila ich opäť rovnaká chyba! Webová stránka, ktorá ma za úlohu prinášať najnovšie informácie ohľadom kráľovskej rodiny, už v minulosti prezradila mená potomkov princa a vojvodkyne. Rovnaký omyl sa zrejme zopakoval aj teraz.

Tretie dieťa Williama a Kate by malo dostať vskutku kontroverzné meno.

Viaceré média prišli s informáciou, že meno kráľovského potomka by malo byť práve Albert. Na stránke, ktorá informuje verejnosť o najnovších aktualitách britskej kráľovskej rodiny, totiž existuje link https://www.royal.uk/prince-albert. Keď sa však človek pokúsi na odkaz kliknúť, objaví sa nápis ,,prístup zamietnutý''. Žiadne iné meno v spojení s novonarodeným princom neexistuje.

Britský princ William a Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu mávajú so svojím novorodeným synom pri odchode z nemocnice St. Mary v Londýne. Foto: Tim Ireland

Dôkazom toho, že práve toto nedopatrenie mohlo skutočne odhaliť meno syna Williama a Kate svedčí aj to, že rovnakým spôsobom boli odhalené aj mená princa Georgea (4) a princeznej Charlotte (2). Ak je to však skutočne pravda, viacerí novinári a fanúšikovia zdvíhajú prst. Meno Albert by si vraj kráľovská rodina mala poriadne premyslieť, nakoľko slovné spojenie princ Albert označuje piercing na mužských genitáliách.

Princ Albert značí tiež ozdobu na mužskom pohlavnom orgáne. Foto: wikipedia

Tretie dieťa vojvodkyne a princa sa narodilo 23.apríla poobede. Bábätko s váhou 3,8 kilogramov sa svetu ukázalo už sedem hodín od pôrodu. Meno však zostalo zahalené rúškom tajomstva. Viaceré stávkové kancelárie však už od začiatku tipovali mená Albert, Arthur či Philip.







