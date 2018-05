FOTO Vráti sa slávna skupina ABBA na scénu? Suma, ktorú by mohla svojím comebackom zarobiť, je enormná!

Skupinu ABBA pozná celý svet. Švédski hudobníci ukončili svoje pôsobenie v roku 1982, no teraz sú späť! Síce len kvôli jednému projektu, no ak by si to rozmysleli a na pódiá by sa znova „vrhli“ naplno, mohli by poriadne zarobiť.

FOTO Vráti sa slávna skupina ABBA na scénu? Suma, ktorú by mohla svojím comebackom zarobiť, je enormná!

Autor: reb