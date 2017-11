FOTO VNÚTRI Za svoje nedostatky sa nehanbí: Sharon Stone sa aj tesne pred šesťdesiatkou predviedla v plavkách!

Zatiaľ čo iné ženy by s blížiacim sa dôchodkovým vekom dvakrát rozmýšľali nad tým, či odhalia svoje telá okoliu a vyzlečú sa do plaviek, americká herečka Sharon Stone (59) sa nad podobnými úvahami nepozastavuje. Telo bohyne z nej na začiatku kariéry spravilo sexsymbol, no ani tesne pred 60-tkou sa hviezda svetového formátu nemá za čo hanbiť.

Sharon Stone sa aj tesne pred 60-kou predvádza v plavkách na pláži. Foto: Profimedia

FOTO VNÚTRI Za svoje nedostatky sa nehanbí: Sharon Stone sa aj tesne pred šesťdesiatkou predviedla v plavkách!

Herečka nedeľné popoludnie strávila na pláži v Miami v spoločnosti kamarátok, no tie vodné šantenie narozdiel od Sharon oželeli. Sharon Stone môžu ženy závidieť: Modrá jej je dobrá aj bez podprsenky Len čo si ženy obsadili ležadlá, hviezdna blondína sa v celých čiernych plavkách rozbehla priamo do vĺn. V oceáne strávila hodnú chvíľu, počas ktorej predviedla pár rybičiek, ale aj meditujúce splývanie na hladine. Hviezdna herečka si bola zaplávať v Miami, vodu si poriadne užila. Foto: Profimedia Na chvíľu sa k nej priateľky predsa len pripojili, prehodili pár slov, osviežili sa opäť odišli. Po chvíli už mala čľapkania sa dosť aj Sharon a tiež vyšla na breh. Vlny vtedy už však nedokázali ukryť jej celulitídu, Sharon však ani nevyzerala, žeby sa to vôbec chystala robiť. Sharon Stone prezradila tajomstvo svojej krásy: Jej postava v bikinách vám vyrazí dych! Keď podišla k ležadlám, nezahalila sa uterákom, ani si neľahla tak, aby nelichotivé partie zakryla. Hrdo sa ponaťahovala a po slnkom rozpálenom piesku sa aj poprechádzala. Sharon sa predviedla v celých čiernych plavkách, za celulitídu sa nehanbí. Foto: Profimedia Sharon skrátka predviedla, že miluje byť ženou, aj so všetkými pribúdajúcimi nedostatkami.

Autor: pag