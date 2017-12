FOTO VNÚTRI Z dcéry kráľa popu je tuláčka: Zanedbaná Paris behá po svete!

Paris Jacskon (19) opäť nesklamala. Dcéra zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona († 50) je známa svojím extravagantným životným štýlom, ktorý nezaprela ani pri cestách po Francúzsku.

Na Instagrame zdieľa fotografie, ktoré zachytávajú jej zážitky z ciest. Je síce uznávanou modelkou a osobnosťou, ktorú milujú fanúšikovia po celom svete, žiadne prepychové róby a dokonalú vizáž v noblesných podnikoch však nečakajte.

FOTO VNÚTRI Popový kráľ sa musí obracať v hrobe: Krásna Paris Jackson sa previedla úplne nahá!

FOTO VNÚTRI Dcéra Michaela Jacksona neprestáva šokovať: Po zarastenom podpazuší ukázala aj "chlpatú"...!

Či už išlo o miesta ako Paríž či Rennes, v rukách mladej blondínky nemohlo chýbať ukulele. Paris si na cestu do západnej Európy zbalila len to najnutnejšie do batoha.

Takto behala po francúzskych uliciach Paris Jackson (19). Foto: Profimedia

Kráska síce môže mať, na čo si len pomyslí, zdá sa, že túži po iných radostiach ako jej kolegyne z modelingovej brandže. Asi len máloktorá z nich by si na seba dobrovoľne obliekla hipisácke outfity a predvádzala svoj hudobný talent na stanici metra. No keďže ho 19-ročná Američanka mala po kom zdediť, nik jej to nemôže zazlievať.

Hudobný svet v slzách: Zomrel legendárny francúzsky spevák Johnny Hallyday!

Hrdinovia seriálu Vtáky v tŕní našli šťastie v reálnom živote: TAKTO dnes vyzerá dcéra Meggie a Luka!

Viac fotografií Paris vo Francúzsku nájdete v galérii článku.