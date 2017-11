FOTO VNÚTRI Vyvolená medzi anjelikmi! Podprsenku za dva milióny predvedie TOTO telo

Podarilo sa jej to, o čom mnohé len snívajú! Na Brazílčanku Lais Ribeiro (27) sa usmialo šťastie, stala sa totiž vyvolenou medzi anjelikmi. Na tohtoročnej módnej prehliadke legendárnej značky Victoria’s Secret predvedie najluxusnejšiu podprsenku, takzvanú Fantasy Bra.

Modelka si na tohtoročnej prehliadky svetoznámej značky spodnej bielizne Victoria´s Secret oblečie spomínanú vzácnu podprsenku, ktorá dostala názov Champagne Night (Nočné šampanské). Jej cena je vyčíslená na dva milióny dolárov!

FOTO VNÚTRI Anjelikovia z Victoria’s Secret vymenili krídla za klobúky: Pozrite sa, takto dráždili ako sexi kovbojky!

Sexi módna šou Victoria's Secret sa sťahuje do exotiky: Anjeliky sa chystajú dobyť Ďaleký východ!

Luxusný kúsok dopĺňa 6-tisíc drahých kameňov. Sú medzi nimi vzácne zafíry, topásy aj diamanty a jej výroba trvala 350 hodín. „Už tri dni sa neustále štípem, lebo tomu nemôžem uveriť. Bola som veľmi dojatá, plakala som,“ priznala sa kráska.

Tento rok predvedie prekrásnu Fantasy Bra Lais Ribeiro (27). Foto: Getty Images

Pre modelku je to výnimočná udalosť, ktorá sa jej podarí väčšinou len raz v živote. „Je to najlepšia vec v mojej kariére. Samozrejme, že každá z nás dúfa, že bude vybratá. Nikdy ale nevieme, kto to bude. Aj preto na sebe tak tvrdo makáme,“ dodala brunetka.

FOTO Móda na "zožratie": Majstri cukrári sa zmenili na módnych dizajnérov. Aha, čo stvorili!

FOTO VNÚTRI Spevácka diva Jennifer Lopez jednoducho nestarne: Predvádzala SEXI tance ako bláznivá tínedžerka!

V minulosti už predvádzali Fantasy Bra topmodelky ako Heidi Klum (44), Miranda Kerr (34), Adriana Lima (36), Alessandra Ambrosio (36) či česká kráska Karolína Kurková (33). Tá si ju obliekla v roku 2002 a cena tohto prestížneho kúsku spodnej bielizne sa vtedy vyšplhala na neuveriteľnú sumu 10 miliónov dolárov.

Viac miliónových podprseniek Fantasy Bra nájdete v galérii článku.