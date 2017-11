FOTO VNÚTRI Tehuľka Kate opäť v akcii: Vojvodkyňa prevetrala mikrobruško v zrecyklovaných šatách!

Bruško jej pomaly rastie a vojvodkyňa Kate (36) ho neskrýva. Práve naopak. Opäť sa objavila na gala večierku a potvrdila skvelú tehotenskú formu. V Kensingtonskom paláci privítala charitatívnych pracovníkov a rodiny s deťmi, ktorým vyjadrila svoju podporu. A vyzerala skutočne božsky!

Aj napriek tomu, že je Kate vždy elegantná, nepotrpí si na príliš predražené róby, ktoré vyhodí hneď po prvom použití. Dôkazom toho je aj outfit, ktorý zvolila pri poslednom spoločenskom večierku. Obliekla si ho už pred troma rokmi, keď čakala princeznú Charlotte.

Dlhé čierne šaty s čipkou pochádzajú z dielne belgickej módnej návrhárky Diane von Furstenberg. Kate očarila charitatívnych pracovníkov z organizácie The Anna Freud National Centre, ktorá sa zaujíma aj o zdravý mentálny vývoj detí. Tomu ako pomaly trojnásobná mamička veľmi dobre rozumie.

Kate debatovala s výkonných riaditeľom centra Petrom Fonagym Foto: Getty Images

Kate na začiatku tehotenstva opäť bojovala s nevoľnosťami, no zdá sa, že to najhoršie má za sebou. S plnou vervou sa pustila do plnenia kráľovských povinností. Posledné charitatívne stretnutie manželku princa Williama (35) skutočne oslovilo.

"Obzvlášť ju zaujímalo mentálne zdravie matiek, ktoré podporujeme, aby mohli ony následne podporovať svoje deti," dodal podľa portálu Daily Mail Peter Fonagy, výkonný riaditeľ centra, ktoré nesie názov po psychoanalytičke Anne Freud, dcére slávneho Sigmunda Freuda.

