FOTO VNÚTRI Tehotná vojvodkyňa všetkých šokovala: Kate, kam si ukryla bruško?

Najhoršie nevoľnosti, ktoré ju trápili na začiatku tehotenstva odzneli, a tak sa vojvodkyňa Kate (35) pustila do plnenia svojich povinností. Navštívila tiež konferenciu pedagógov, ktorí sa združujú pod jej charitatívnu organizáciu. Zaujala nielen voľným bordovým outfitom, ale aj svojím emotívnom príhovorom.

Kate mala na pláne opäť akciu, na ktorej sa zúčastnila sama, bez princa Williama (35). Po večierku v Kensingtonskom paláci pokračovala v charitatívnom duchu.

Príhovorom otvorila konferenciu organizácie Place2Be, ktorá sa venuje školstvu a výchove detí."Všetci, čo sme sa tu dnes stretli, veríme, že každé dieťa má právo naplniť potenciál, ktorý v ňom je," privítala prítomných vojvodkyňa.

Keďže princ George (4) už poslušne drie lavice, sama dobre vie, aké to je mať školopovinného potomka. "Ako matka si musím zvykať na to, že denne nechávam svojho syna za bránou školy. Uvedomujem si, že vychovávať dieťa pomáha celá komunita," vyzdvihla v príhovore. Keďže princov prvý školský deň vynechala práve kvôli nevoľnostiam, teraz už príležitosť odprevadiť Georga do školy nevynechá.

Kate očarila v bordových šatách, ku ktorým si obliekla čierne pančuchy a lodičky. Foto: Getty Images

"Keď som sa pred dvoma rokmi zúčastnila tejto konferencie, odchádzala som s oprávneným pocitom nadšenia z toho, čo všetko spolu môžeme dosiahnuť," zaspomínala si Kate. "Teším sa, že sa dnes naučím ešte o niečo viac," neskrývala nadšenie z projektu, ktorý združuje osobnosti z oblasti školstva a zaujíma sa aj o mentálne zdravie školákov.

Kate mala oblečené voľné retro šaty v bordovej farbe a tehotenské bruško bolo len veľmi ťažko badať. No má ešte dosť času rásť, keďže termín jej pôrodu sa očakáva v apríli.

