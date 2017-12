To, že Pamela Andreson (50) už nevyzerá úplne rovnako ako kedysi, už všetci vedia. Na včerajšej akcii ju však spoznal naozaj málokto.

FOTO VNÚTRI Sexbomba z Baywatchu sa zmenila na nepoznanie: Pamela, si to vôbec ty?!

Botox? Plastika? Iné líčenie než obvykle? To sú otázky, ktoré si kládli ľudia pri pohľade na Pamelu Andreson.

Na včerajšom podujatí The Fashion Awards 2017 by ste totižto niekdajšiu sexbombu spoznali veľmi ťažko. Na červenom koberci sa ukázala v dlhých čiernych šatách so sexy poodhaleným ramenom a rozpustenými blond vlasmi. Jej tvár však vyzerala veľmi čudne a od krásnej Pamely, na ktorú sme boli zvyknutí, mala poriadne ďaleko.

Sexbombu Pamelu by ste na tejto fotke hľadali márne.. Foto: profimedia.sk

Povráva sa, že hviezda Pobrežnej hliadky teraz randí s o generáciu mladším futbalistom Adilem Ramim. No, posúdte sami, či jej to prospieva...