FOTO VNÚTRI Kondómy, ponožky a cereálie: Aj takéto bizarnosti si môžete odniesť zo svadby Harryho a Meghan!

Kráľovská svadba je už za rohom. Princ Harry a americká herečka Meghan Markle sa vezmú 19. mája. Pri príležitosti ich svadby Británia žije predajom suvenírov s tematikou sobáša, ktoré sú často nanajvýš kuriózne. Posúďte sami!

Kráľovská svadba sa už teraz považuje za najväčšiu a najvekolepejšiu udalosť roka 2018. 19. mája sa totiž princ Harry ožení s americkou herečkou Meghan Markle. Aby sa tento deň adekvátne oslávil, Briti sa rozhodli zvečniť túto svadbu nielen na fotkách, ale aj pomocou rôznych suvenírov. Jedným z nich sú aj cereálie nazvané svadobné prstene. Tie si môžete zakúpiť a Meghan a Harry s vami budú každý deň raňajkovať. Dobrú chuť!

Odteraz si na raňajky môžete dať aj kráľovské cereálie. Foto: Mirror

Ak sa vám však zdajú cereálie príliš pritiahnuté za vlasy, no chcete mať Harryho a Meghan v kuchyni, najlepšie je si kúpiť drevené lyžičky, na ktorých sú Meghan a Harry taktiež vyobrazení. Variť s nimi však asi nebudete, to by ste ich tváre nevideli.

Kráľovské kondómy. Aj tie si môžete zakúpiť a dokonca i využiť. Foto: Mirror

Okrem podivností ako cereálie a lyžičky však Briti pripravili aj čosi omnoho viac bizarnejšie: kráľovské kondómy. Od tých normálnych sa však líšia iba navonok. Kondómy sú totiž zabalené v modrej krabičke a na nich je taktiež vyobrazenie Harryho a Meghan - ako vlastne na všetkých suveníroch. Ak teda snívate o intímnych chvíľach s kráľovským párom (z nejakého naozaj čudného dôvodu), teraz nastala vaša chvíľa.







Harryho a Meghan si môžete aj obuť. Doslova. Foto: Mirror

Lyžicami, kondómami a cereáliami však zoznam bizarností určite nekončí. Nákupné tašky, karty, ponožky, odznaky a keramické zvončeky – aj to sú mnohé ďalšie suveníry, ktoré si môžete zakúpiť a vystaviť doma, aby vám túto udalosť už navždy pripomínali. Ďalšie fotografie kráľovských spomienkových predmetov nájdete v galérii článku.

Už teraz môžeme s čistým svedomím vyhlásiť, že táto svadba bude patriť k tým najzaujímavejším sobášom v histórii Veľkej Británie.

