FOTO VNÚTRI Aký detox? Škandalóznej modelke záväzok vydržal extrémne krátko: Sťatá pod obraz boží!

Hádam každý človek si na nový rok dal nejaký ten záväzok. Výnimkou nie sú ani slávne osobnosti. Britská modelka Kate Moss (44) sa rozhodla, že tiež skoncuje so svojim zhýralým životom. No nevydržalo jej to dlho.

FOTO VNÚTRI Aký detox? Škandalóznej modelke záväzok vydržal extrémne krátko: Sťatá pod obraz boží!

Škandalózna kráska začiatkom roka v rozhovore prezradila, že začína nový život, v ktorom už nie je miesto pre alkohol. Kate sa dušovala, že skoncovala aj so svojimi starými chodníčkami vymetačky osláv. Pochválila sa, že stavila na džúsy, šaláty a taktiež aktívne športuje vo fitku. Všetky tieto veci boli pre starnúcu modelku kedysi úplným nonsensom a teraz nimi bola nadšená. Kate vyzerala, že je dobre pod parou. Foto: Profimedia Nový život jej však vydržal veľmi krátko. V polovici februára opäť spadla do starých koľají. Stačila jediná oslava. Kate sa totiž nedávno zúčastnila na narodeninovej párty svojho veľmi dobrého priateľa, fotografa Merta Alasa. Britka dokonca vyskočila z veľkej kartónovej torty, aby oslávencovi zablahoželala. Alkoholické lákadlá však boli zrejme silnejšie. Keď nadránom vychádzala z londýnskeho klubu, Kate vyzerala presne tak, ako ju poznáme. Na prvý pohľad bolo jasné, že to prehnala minimálne s alkoholom. So žoviálnym úsmevom a za výdatnej pomoci doprovodu veselo nasadla do taxíka a odfrčala. Po narodeninovej oslave svojho kamaráta tiež nevyzerala na to, že by držala detox. Foto: Profimedia Ostáva nám len veriť, že neskĺzne k niečomu horšiemu. Pred pár rokmi sa šepkalo, že holduje aj tvrdým drogám. Dôkazom mali byť fotografie, na ktorých ju zachytili s bielym práškom.

