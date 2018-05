Mladučká Meghan bola počas vysokoškolských štúdií, keď mala 20 rokov, na stáži v Buenos Aires. Tam sa podľa blízkeho zdroja stretávala s istým argentínskym magnátom. Išlo o krátku romancu. Občas to prebiehalo nasledovne - on vraj po ňu poslal auto, ona doň nasadla a potom si dali luxusnú večeru. Vraj to vôbec nebol jej štýl randenia, no chvíľku to trvalo. Po krátkom čase známosť ukončili.

Foto: Charley Gallay