FOTO Speváčka Janet Jackson na červenom koberci všetkých šokovala: Fúha, čo sa jej deje s nosom?

Žeby sa jej plastické operácie vypomstili? Janet Jackson (51) poriadne vyľakala svojich priaznivcov. Pred pár dňami získala cenu hudobnej ikony, ktorú vyhlasuje americký magazín OUT. Na červenom koberci si mnohí všimli chybičku krásy.

Nos americkej interpretky má totiž oproti minulosti viditeľne iný tvar. Odborník priblížil, čo sa s ním pravdepodobne môže diať.

„Zdá sa, že dochádza k zrážaniu nosa a zmršteniu nozdier. Môže to byť výsledok početných plastických operácií a procedúr, ktoré majú na svedomí aj poškodenie chrupavky,“ vysvetlil pre portál Page Six plastický chirurg Matthew Schulman.

Janet pred svetom nikdy neskrývala, že zopár úprav v minulosti absolvovala. „Nie je tajomstvom, že som mala 16 rokov, keď som si nechala upraviť nos. Či by som to spravila znovu? Neviem. Videla som už množstvo žien, ktoré potom vyzerali strhane a nebolo to veľmi pekné,“ povedala v roku 2006.

V novembri 2017 je nos Janet pravdepodobne opätovne upravený. Foto: Getty Images

Avšak, sestra nebohého kráľa popu Michaela Jacksona (†50) v spomínanom rozhovore úplne nevylúčila, že by v budúcnosti kývla ďalšej plastike. „V súčasnosti mám tento názor, no spýtajte sa ma o 20 rokov,“ dodala.

Zdá sa, že ďalšie zlepšenia si speváčka skutočne dopriala a v konečnom dôsledku pre ňu môže byť i nebezpečné.